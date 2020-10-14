Опіки та інші травми: волонтери показали тварин, постраждалих у пожежі під Луганськом

В луганській області відбулися масштабні пожежі. Люди, рятуючись від лиха, кидали своїх домашніх вихованців у палаючих будинках. Деякі тварини тікали самі, а деяких рятували волонтери.

Місцевим волонтерам вдалося знайти і врятувати десятки собак і кішок, у яких різні опіки і травми. Зараз їм необхідно серйозне лікування. Про це розповів зоозахисник Олександр Тодорчук на своїй сторінці в Facebook.

Постраждалі тварини (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Він зазначив, що на лікування тварин потрібні кошти. Тому UAnimals за підтримки фонду "Клуб Добродіїв" запускає проект, який спрямований на допомогу бідним тваринам, які постраждали від вогню.

Постраждалі тварини (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Всі пожертви будуть спрямовані на закупівлю ліків, оплату операцій та іншої ветеринарної допомоги тваринам.

Постраждалі тварини (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Допомогти фінансово тваринам можна за цим посиланням.

Нагадаємо, під Житомиром багатодітна мати плеснула на себе бензин, а чоловік її підпалив. Жінка опинилася на лікарняному ліжку з важкими опіками, а будинок повністю згорів.

Раніше ми писали про те, що 2020 рік побив усі рекорди за кількістю кліматичних катастроф. В цьому році у всьому світі було зафіксовано рекордну кількість стихійних лих. За даними американських вчених, відбулося 16 кліматичних катастроф, які завдали збитків на суму понад 1 мільярда доларів.