На жвавій трасі Тернопіль-Львів спіймали 9-річного мандрівника: подолав 10 км

Як виявилося, дев'ятирічний хлопчик вирішив провідати улюблену бабусю. Дозволу у батьків він звичайно ж не питав.

Дитина прямувала до районної лікарні, щоб підтримати рідну людину, яка захворіла.

У процесі з'ясувалося, що на пошуки школяра вже відправився його батько.

Незабаром батьки приїхали за мандрівником і забрали його додому разом з велосипедом.

Відео: на трасі Тернопіль-Львів спіймали маленького мандрівника (ТСН)