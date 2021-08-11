На жвавій трасі Тернопіль-Львів спіймали 9-річного мандрівника: подолав 10 км

Патрульні спіймали на жвавій трасі Тернопіль-Львів юного мандрівника, який їхав на велосипеді. Він вже встиг подолати десять кілометрів, і до точки призначення залишалося всього п'ять.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як виявилося, дев'ятирічний хлопчик вирішив провідати улюблену бабусю. Дозволу у батьків він звичайно ж не питав.
Дитина прямувала до районної лікарні, щоб підтримати рідну людину, яка захворіла.
У процесі з'ясувалося, що на пошуки школяра вже відправився його батько.
Незабаром батьки приїхали за мандрівником і забрали його додому разом з велосипедом.
Відео: на трасі Тернопіль-Львів спіймали маленького мандрівника (ТСН)
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