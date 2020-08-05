Вівсянка може бути згубною для організму: кому її їсти категорично не можна

Вівсяна каша вважається найбільш корисним сніданком і її рекомендують як засіб від запорів і здуття живота. Вона позбавляє від болю в шлунку, який виникає при виразці та гастриті, багата кальцієм і фосфором і зміцнює зуби. Однак є її їсти можна не всім.

Медики відзначають, що у вівсяній каші міститься фітинова кислота, яка вимиває з організму кальцій. Людям з остеопорозом таку кашу вживати не рекомендується. Також вона протипоказана тим, у кого є порушення гормонального балансу або алергія на глютен. Про це пише Golos.

Цільнозернова вівсянка дуже погано перетравлюється організмом, тому дієтологи рекомендують вибирати пластівці. Чим більше вони будуть, тим краще каша буде засвоюватися. Однак варто пам'ятати про те, що в меленій вівсянці кількість вітамінів і мінералів буде набагато менше.

Варто відзначити, що і в інших популярних круп є протипоказання. До гречки варто ставитися з обережністю тим, у кого є схильність до запорів і газоутворення. Також вона протипоказана тим, у кого є ниркова недостатність, підвищена здатність згущуватися крові та виразка шлунка.

Рис не варто включати в раціон тим, у кого є діабет або склероз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали саму корисну рибу, яку варто включити в раціон.

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