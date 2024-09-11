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Овощное спагетти и фрикадельки из индейки: рецепт полезного и вкусного блюда от Гордона Рамзи

Как готовить овощные спагетти и фрикадельки из индейки (скриншот / YouTube)
Автор: Людмила Рябухіна

Такое блюдо по рецепту британского шеф-повара прекрасно сочетает нежные и сочные фрикадельки и питательное овощное спагетти из кабачков. Для насыщенного вкуса заправляют блюдо домашним томатным соусом.

О том, как готовить фрикадельки с кабачковым спагетти, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт по рецептам Гордона Рамзи.

Что нужно для овощного спагетти с фрикадельками

Для того чтобы приготовить фрикадельки из индейки с овощным спагетти, нужны эти продукты:

  • кабачки (большие) - 4 шт.;
  • фарш индейки - 500 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • консервированные помидоры - 800 г;
  • томатное пюре - 1 ст. л.;
  • лук - 2 шт.;
  • чеснок - 4 зубчика;
  • оливковое масло - для жарки
  • пармезан - по вкусу;
  • вустерский соус - 2 ч. л.;
  • бальзамический уксус - 0,5 ч. л.;
  • сушеное орегано - 0,5 ч. л.;
  • морская соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить фрикадельки из индейки с овощным спагетти

Для начала необходимо помыть кабачки и нарезать их на тонкие полоски - такой же толщины, как спагетти или лапша. Лук и чеснок нужно почистить и измельчить. Отложите половину лука и чеснока для приготовления томатного соуса. Помидоры нужно порезать на маленькие кусочки.

Сыр пармезан используется для подачи, его можно заменить другим, или не добавлять к блюду вообще. Если вы используете сыр для украшения блюда, предварительно натрите его на мелкой терке.

Яйцо, которое необходимо для текстуры фрикаделек, нужно взбить в отдельной миске. Фарш из индейки смешайте с измельченным луком, чесноком, вустерским соусом, взбитым яйцом и щепоткой соли и перца.

Мокрыми руками сформируйте из массы 20 фрикаделек. Переложите их на тарелку, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 30 минут.

Тем временем приготовьте томатный соус. Поставьте большую сковороду на средний огонь и налейте чуть-чуть оливкового масла. Когда посуда нагреется, всыпьте лук и обжаривайте в течение 5-6 минут до мягкости. Затем добавьте чеснок и готовьте еще в течение минуты.

Влейте в лук томатное пюре и продолжайте готовить еще в течение 2 минут. Затем добавьте нарезанные помидоры, орегано, бальзамический уксус и щепотку соли и перца.

Перемешайте все вместе и оставьте тушиться на 10 минут, пока соус слегка не загустеет. Чтобы приготовить фрикадельки, поставьте вторую сковороду на средний огонь и налейте в нее немного растительного масла.

Когда сковорода разогреется, подрумяньте на ней фрикадельки, часто переворачивая, чтобы они поджарились со всех сторон.

Затем переложите фрикадельки в сковороду с томатным соусом и готовьте еще в течение 10 минут до полной готовности, время от времени переворачивая. Если соус становится очень густым, добавьте 50-100 мл воды.

На сковороду, где жарились фрикадельки, налейте немного растительного масла и осторожно обжарьте кабачковые спагетти на среднем огне, периодически переворачивая, в течение 3-5 минут, до размягчения.

Разложите спагетти из кабачков по порционным тарелкам, а сверху выложите фрикадельки. По желанию присыпьте блюдо натертым сыром.

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