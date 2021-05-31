Не відповідав на дзвінки: принц Гаррі дізнався про смерть дідуся від випадкової людини

Принц Гаррі дізнався про смерть свого дідуся принца Філіпа від випадкової людини - американського поліцейського, який приїхав в будинок Гаррі і Меган о третій годині ночі.

Онук Єлизавети II разом з дружиною і дворічним сином Арчі останній рік живуть в Каліфорнії. Саме там вони перебували, коли сталося нещастя.

Коли принц Філіп, герцог Единбурзький помер у Віндзорському замку додому до принца і його дружини намагалися додзвонитися з британського посольства. Але на дзвінки ніхто не відповідав. Тому відомство звернулося в поліцію, тоді один з копів приїхав до Гаррі додому, щоб повідомити його про те, що трапилося. Сталося це, за інформацією видання, о третій годині ночі.

Експерти кажуть, що ця ситуація красномовно свідчить про те, як принц Гаррі віддалився від своєї сім'ї. Адже ніхто з родичів не намагався зв'язатися з ним безпосередньо, а довелося вдаватися до послуг випадкових людей.