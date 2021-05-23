Названо жорстку умову примирення між принцами Гаррі і Вільямом

Принц Гаррі помириться з братом Вільямом лише за умови розставання з дружиною Меган Маркл і повернення до сім'ї у Великобританію. Але онук Єлизавети II навряд чи на це піде, адже він не зможе залишити своїх дітей у США, кажуть експерти.

Таку думку висловила Кінсі Скофілд, американський експерт з британської королівської сім'ї.

"На жаль, на мій погляд, відносини між ними налагодяться лише в тому випадку, якщо принц Гаррі і Меган Маркл розлучаться і Гаррі повернеться до Великобританії один. Однак Гаррі ніколи не залишить своїх дітей в іншій країні", - каже вона.

Скофілд додала, що дружина Вільяма Кейт Міддлтон - гаряча прихильниця примирення. Під час останнього візиту Гаррі до Великобританії герцогиня Кембриджська виступала посередником між ворогуючими братами і намагалася пом'якшити напруженість.

Відзначимо, що принц Гаррі і Меган Маркл покинули Великобританію ще в листопаді 2019-го року. Спочатку вони разом з сином Арчі вирушили до Канади, а після повного складання повноважень у березні 2020-го остаточно перебралися до США. Пара живе в Каліфорнії і готується до народження дочки в червні цього року.

Холодок між братами пройшов після початку стосунків Гаррі з Меган, а після весілля вони стали спілкуватися ще менше. Остаточно брати посварилися, коли принц Гаррі і його дружина відмовилися від повноважень.