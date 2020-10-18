"Відважні": українцям покажуть продовження популярного серіалу

Українцям покажуть 2 сезон серіалу "Відважні" (фото: прес-служба каналу "Україна")

На каналі "Україна" відбудеться прем'єра продовження серіалу "Відважні"

2 листопада о 18:00 відбудеться показ перших серій другого сезону популярного детективного серіалу "Відважні". У нових серіях улюблені героїні відкриють свої таємні сторони і стануть на шляху будь-яких проявів домашнього насильства.

Серіал, який стартував навесні 2020 року на каналі "Україна", розкриває тему боротьби з домашнім насильством, яка вперше була показана на українському ТБ.

Трейлер 1 сезону серіалу "Відважні"

За словами акторки Ірини Лановенко, яка зіграла головну роль у серіалі, перший сезон "Відважних" знайшов свій відгук глядачів саме тому, що сюжет кожної серії був написаний на реальних подіях. А ось друга частина повідає ще більше цікавого не тільки про роботу підрозділу, а й про особисте життя чотирьох головних героїнь.

"Мені подобається ідея, чому саме ці чотири жінки з’явилися у підрозділі. Свого часу у них теж були проблеми, і в другому сезоні глядачі дізнаються про їхнє життях набагато більше. Навіть моя Інга в нових серіях зміниться і дуже сильно. Це буде абсолютно інша жінка, тому що зачеплять таємну частину її життя", - каже Лановенко.

Правою рукою капітана "Відважних" стала майор Рената Маркович, яку зіграла відома акторка Олександра Люта.

"Можливо, люди побачили відповіді на свої питання. Для когось цей матеріал і інформація, яку ми подаємо, є соломинкою. Ну і, плюс до того, в кінці кожної серії глядачі отримували номер телефону гарячої лінії, на яку реально можна звернутися. Я сподіваюся, що другий сезон отримає ще більший відгук, адже він відкриє минуле кожного члена команди. Глядачі нарешті дізнаються про ті історії, які привели нас до підрозділу і мотивують допомагати жінкам у складних ситуаціях", - коментує Олександра.

Що покажуть у 2 сезоні "Відважних"?

Також нові серії "Відважних" повідають шокуючу історію життя IT-фахівця підрозділу - Уляни Біляк, яку зіграла популярна акторка Дар’я Петрожицька. Стане зрозуміло не тільки минуле, а й майбутнє психолога Соломії Дідух (акторка Олександра Гончарова), яка в кінці першого сезону потрапила в жахливу аварію. А ось головний український Чак Норріс - персонаж Гончарук, в крайніх серіях першого сезону залишив за собою загадку - чи залишиться він у підрозділі. Актор Андрій Мерзлікін, який грає героя нашого часу, зізнається - друга частина детективної драми стане справжньою сенсацією для глядачів.

"Обіцяю, що буде цікаво! Сценаристи великі молодці: у другому сезоні дуже багато сюжетних поворотів, змінюються лінії поведінки персонажів і їхнє ставлення одне до одного. З'являються нові події, до яких ніхто не був готовий", - заінтригував Мерзлікін.

Актори серіалу "Відважні" (фото: прес-служба каналу "Україна")

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