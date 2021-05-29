У Києві вигул собак завершився масовою бійкою: хто винен, а хто правий? (відео)
У київському ЖК "Комфорт Таун" власники собак влаштували бійку з використанням сльозогінного газу прямо на території житлового комплексу.
Про це розповіли в Telegram-каналі "Київ Оперативний", де з'явилося відео конфлікту.
На кадрах видно, як один чоловік вигулював свого улюбленця. У цей момент до нього підійшов інший житель комплексу зі своїм собакою. Першому це, судячи з усього, не сподобалося і він вирішив ногою відпихнути чужу собаку. Після чого і зав'язалася бійка.
Через якийсь час в бійку вліз ще один хлопець, який вирішив "відлякати" одного з учасників конфлікту сльозогінним газом.
"Двоє дорослих чоловіків побилися через собак. Подія сталася на території ЖК "Комфорт Таун". Потрібна пояснювальна бригада - хто правий? Хто винен?"- поцікавилися автори поста.
У коментарях користувачі пишуть, що винен чоловік, собака якого була без повідка. Також зазначають, що таких порушників у житловому комплексі багато.
- Собака повинна бути на повідку
- Не вихований. Не навчили, що пса треба на повідку водити
- Господар пуделя неадекватний
- Так що тут думати, без повідка, звичайно, винен. І за законом, і по-людськи
- Де поліція? Терміново заарештувати і посадити в клітку!
- У цьому "Комфорт Тауні" 90% таких.
Як ми повідомляли раніше, під Херсоном поліцейський застрелив розлюченого бійцівського пса, який напав на дітей.