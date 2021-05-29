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У Києві вигул собак завершився масовою бійкою: хто винен, а хто правий? (відео)

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Київ, Субота 29 травня 2021 18:00
У Києві вигул собак завершився масовою бійкою: хто винен, а хто правий? (відео) Фото: у Києві побилися власники собак (pixabay.com)
Автор: Styler

У київському ЖК "Комфорт Таун" власники собак влаштували бійку з використанням сльозогінного газу прямо на території житлового комплексу.

Про це розповіли в Telegram-каналі "Київ Оперативний", де з'явилося відео конфлікту.

На кадрах видно, як один чоловік вигулював свого улюбленця. У цей момент до нього підійшов інший житель комплексу зі своїм собакою. Першому це, судячи з усього, не сподобалося і він вирішив ногою відпихнути чужу собаку. Після чого і зав'язалася бійка.

Через якийсь час в бійку вліз ще один хлопець, який вирішив "відлякати" одного з учасників конфлікту сльозогінним газом.


"Двоє дорослих чоловіків побилися через собак. Подія сталася на території ЖК "Комфорт Таун". Потрібна пояснювальна бригада - хто правий? Хто винен?"- поцікавилися автори поста.

У коментарях користувачі пишуть, що винен чоловік, собака якого була без повідка. Також зазначають, що таких порушників у житловому комплексі багато.

  • Собака повинна бути на повідку
  • Не вихований. Не навчили, що пса треба на повідку водити
  • Господар пуделя неадекватний
  • Так що тут думати, без повідка, звичайно, винен. І за законом, і по-людськи
  • Де поліція? Терміново заарештувати і посадити в клітку!
  • У цьому "Комфорт Тауні" 90% таких.

Як ми повідомляли раніше, під Херсоном поліцейський застрелив розлюченого бійцівського пса, який напав на дітей.

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Новини України Життя бійка собака
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