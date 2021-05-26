Під Херсоном "коп" застрелив розлюченого бійцівського пса, який напав на дітей
У місті Каховка поліцейському довелося застосувати табельну зброю, щоб врятувати трьох дітей від бійцівських собак, які напали на них.
Подробиці інциденту розповіли у відділі комунікації поліції Херсонської області.
Як це сталося
Відомо, що 24 травня близько 15:30 в поліцію зателефонувала жінка й повідомила, що дві бійцівські собаки покусали її 9-річного сина. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група підрозділу.
Під час опитування заявниці та її потерпілої дитини поліцейські побачили, що до них з криками про допомогу біжать малолітні діти, а за ними женуться дві собаки бійцівської породи "Стаффорд" та "Боксер".
Одна з собак вхопила найближчого до неї хлопчика за куртку, але йому вдалось вирватись і всі троє сховались за поліцейського.
Роз’яренні собаки продовжували кидатися на дітей та співробітника поліції, після чого правоохоронцем було прийняте рішення знешкодити тварин.
В результаті поліцейський застрелив одну із собак, інша від звуку пострілу втекла.
Який стан дітей
На місце події негайно викликали “швидку”.
Лікарі оглянули 9-річного хлопчика. У дитини виявили на руках і ногах сліди від укусів тварин. Медпрацівники надали хлопчику всю необхідну медичну допомогу. Наразі він знаходиться під наглядом лікарів.
Фото: стан хлопчика, якого вкусив агресивний собака (hr.npu.gov.ua)
Тим часом правоохоронці встановили власника собак. З його слів, пси "просто втекли з двору".
Нині вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності за ст. 154 КУпАП “Порушення правил тримання собак і котів”.
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