Під Херсоном "коп" застрелив розлюченого бійцівського пса, який напав на дітей

У місті Каховка поліцейському довелося застосувати табельну зброю, щоб врятувати трьох дітей від бійцівських собак, які напали на них.

Як це сталося

Відомо, що 24 травня близько 15:30 в поліцію зателефонувала жінка й повідомила, що дві бійцівські собаки покусали її 9-річного сина. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група підрозділу.

Під час опитування заявниці та її потерпілої дитини поліцейські побачили, що до них з криками про допомогу біжать малолітні діти, а за ними женуться дві собаки бійцівської породи "Стаффорд" та "Боксер".

Одна з собак вхопила найближчого до неї хлопчика за куртку, але йому вдалось вирватись і всі троє сховались за поліцейського.

Роз’яренні собаки продовжували кидатися на дітей та співробітника поліції, після чого правоохоронцем було прийняте рішення знешкодити тварин.

В результаті поліцейський застрелив одну із собак, інша від звуку пострілу втекла.

Який стан дітей

На місце події негайно викликали “швидку”.

Лікарі оглянули 9-річного хлопчика. У дитини виявили на руках і ногах сліди від укусів тварин. Медпрацівники надали хлопчику всю необхідну медичну допомогу. Наразі він знаходиться під наглядом лікарів.

Фото: стан хлопчика, якого вкусив агресивний собака (hr.npu.gov.ua)

Тим часом правоохоронці встановили власника собак. З його слів, пси "просто втекли з двору".

Нині вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності за ст. 154 КУпАП “Порушення правил тримання собак і котів”.