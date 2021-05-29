В Киеве выгул собак завершился массовой дракой: кто прав, а кто виноват? (видео)
В киевском ЖК "Комфорт Таун" владельцы собак устроили драку с использованием слезоточивого газа прямо на территории жилого комплекса.
Об этом рассказали Telegram-канале "Киев Оперативный", где появилось видео конфликта.
На кадрах видно, как один мужчина выгуливал своего питомца. В этот момент к нему подошел другой житель комплекса со своей собакой. Первому это, судя по всему, не понравилось и он решил ногой отпихнуть чужую собаку. После чего и завязалась драка.
Через какое-то время в драку влез еще один парень, решивший "отпугнуть" одного из участников конфликта слезоточивым газом.
"Двое взрослых мужчин подрались из-за собак. Происшествие произошло на территории ЖК "Комфорт Таун". Нужна объяснительная бригада - кто прав? Кто виноват?" - поинтересовались авторы поста.
В комментариях пользователи пишут, что виноват мужчина, собака которого была без поводка. Также отмечают, что таких нарушителей в жилом комплексе много.
- Собака должна быть на поводке
- Не воспитан. Не научили, что пса надо на поводке водить
- Хозяин пуделя неадекватный
- Так что тут думать, без поводка, конечно, виноват. И по закону, и по-человечески
- Где полиция? Срочно арестовать и посадить в клетку!
- В этом "Комфорт Тауне" 90% таких.
Как мы сообщали ранее, под Херсоном полицейский застрелил разъяренного бойцовского пса, напавшего на детей.