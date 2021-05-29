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В Киеве выгул собак завершился массовой дракой: кто прав, а кто виноват? (видео)

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Киев, Суббота 29 мая 2021 18:00
В Киеве выгул собак завершился массовой дракой: кто прав, а кто виноват? (видео) Фото: в Киеве подрались владельцы собак (pixabay.com)
Автор: Styler

В киевском ЖК "Комфорт Таун" владельцы собак устроили драку с использованием слезоточивого газа прямо на территории жилого комплекса.

Об этом рассказали Telegram-канале "Киев Оперативный", где появилось видео конфликта.

На кадрах видно, как один мужчина выгуливал своего питомца. В этот момент к нему подошел другой житель комплекса со своей собакой. Первому это, судя по всему, не понравилось и он решил ногой отпихнуть чужую собаку. После чего и завязалась драка.

Через какое-то время в драку влез еще один парень, решивший "отпугнуть" одного из участников конфликта слезоточивым газом.


"Двое взрослых мужчин подрались из-за собак. Происшествие произошло на территории ЖК "Комфорт Таун". Нужна объяснительная бригада - кто прав? Кто виноват?" - поинтересовались авторы поста.

В комментариях пользователи пишут, что виноват мужчина, собака которого была без поводка. Также отмечают, что таких нарушителей в жилом комплексе много.

  • Собака должна быть на поводке
  • Не воспитан. Не научили, что пса надо на поводке водить
  • Хозяин пуделя неадекватный
  • Так что тут думать, без поводка, конечно, виноват. И по закону, и по-человечески
  • Где полиция? Срочно арестовать и посадить в клетку!
  • В этом "Комфорт Тауне" 90% таких.

Как мы сообщали ранее, под Херсоном полицейский застрелил разъяренного бойцовского пса, напавшего на детей.

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