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Получили серьезные травмы и переломы. Два актера выпали с балкона во время спектакля "Ромео и Джульетта"

Будапешт, Вторник 14 ноября 2023 17:31
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Получили серьезные травмы и переломы. Два актера выпали с балкона во время спектакля "Ромео и Джульетта" Актеры выпали с балкона во время спектакля Ромео и Джульетта (фото: Hungary theatre)
Автор: Иванна Пашкевич

Во время театрального представления "Ромео и Джульетта", который проходил в одном из венгерских театров, произошел несчастный случай, в результате которого пострадали два актера. Сейчас они находятся в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт главного драматического театра Будапешта.

Что известно об инциденте

Юлия Сас играла Джульетту, а Лайош Отто Хорват - ее отца, сеньора Капулетти.

Артисты упали с декораций балкона и "приземлились" на помост за кулисами (падали назад).

Получили серьезные травмы и переломы. Два актера выпали с балкона во время спектакля &quot;Ромео и Джульетта&quot;

Юлия Сас в спектакле " Ромео и Джульетта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)

Сейчас они находятся в больнице. Их состояние тяжелое, однако стабильное.

На месте Юлии и Лайошу помогли парамедики, а затем прооперировали.

Из-за серьезных травм и переломов их восстановление может занять месяцы.

Получили серьезные травмы и переломы. Два актера выпали с балкона во время спектакля &quot;Ромео и Джульетта&quot;

Юлия Сас в спектакле " Ромео и Джульетта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)

К слову, после случившегося директор Национального театра Аттила Веннянский предложил, что подаст в отставку.

Однако Министр культуры Венгрии Янош Чак отверг его предложение.

А недавно они вместе посетили артистов в больнице.

"Благодаря профессиональной и качественной медицинской помощи состояние Юлии Сас и Отто Лайоша Хорвата постоянно улучшается. Министерство оказывает неотложную экстренную помощь обоим артистам в этот трудный период", - отметил министр.

Получили серьезные травмы и переломы. Два актера выпали с балкона во время спектакля &quot;Ромео и Джульетта&quot;

Получили серьезные травмы и переломы. Два актера выпали с балкона во время спектакля &quot;Ромео и Джульетта&quot;

Янош Чак и Аттила Веннянский посетили актеров в больнице (фото: instagram.com/csakjanosminiszter)

Напомним, ранее Ефросинина пристыдила Фарион после инцидента с крымским студентом.

Также MELOVIN назвал свою неизлечимую болезнь.

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