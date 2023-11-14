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MELOVIN назвал свою неизлечимую болезнь: "съедает изнутри, если вовремя не начать действовать"

Украина, Вторник 14 ноября 2023 10:10
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MELOVIN назвал свою неизлечимую болезнь: "съедает изнутри, если вовремя не начать действовать" MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Юлия Гаюк

Известный украинский артист MELOVIN впервые рассказал о своем неизлечимом заболевании. В связи с этим он призвал подписчиков своевременно проверять свое здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Константина Бочарова - настоящее имя исполнителя.

Своим слушателям певец рассказал, что болеет генетическим сахарным диабетом типа MODY.

"Любой тип диабета, он съедает тебя изнутри, если ты вовремя не начнешь действовать, его останавливать и за ним следить", - сказал Костя.

MELOVIN назвал свою неизлечимую болезнь: &quot;съедает изнутри, если вовремя не начать действовать&quot;

Скриншот

О заболевании MELOVIN узнал случайно. По его словам, у него всегда были проблемы с лишним весом, поэтому решил удалить комки Биша.

Это скопление плотной жировой ткани, формирующей жировое тело щеки. Они расположены между слизистой щек и кожным покровом и формируют овал лица.

Перед операцией певцу нужно было сдать кровь на анализы, где и оказалось, что у него есть заболевание.

MELOVIN назвал свою неизлечимую болезнь: &quot;съедает изнутри, если вовремя не начать действовать&quot;

Скриншот

MELOVIN призвал подписчиков следить за своим здоровьем и профилактически сдавать анализы.

Он также рассказал, что поддержка аудитории очень помогла Косте в принятии ситуации.

"С такими людьми можно бороться со всем!" - сказал он. К слову о своем заболевании исполнитель рассказал во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

Кстати, раньше мы рассказывали о неочевидных симптомах сахарного диабета, по которым вы можете проверить себя.

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MELOVIN