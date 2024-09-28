Получите рекордные ягоды: как правильно посадить клубнику осенью

Когда сажать клубнику осенью

Ключевая задача - выбрать время для посадки так, чтобы растения успели укорениться до первых заморозков. Если не соблюсти сроки, клубника может не успеть адаптироваться к холоду.

Поэтому важно ориентироваться на погодные условия и посадить растения не позднее чем за месяц до заморозков, обеспечивая им комфортное укоренение.

В северных регионах Украины клубнику высаживают с конца августа по середину сентября.

В южных регионах лучше начать посадку с середины сентября по конец октября.

Важно, чтобы температура воздуха держалась на уровне 15-20°C, что способствует активному развитию корневой системы.

Теплая осень отлично подойдет для посадки клубники (фото: Freepik.com)

Преимущества и недостатки посадки клубники осенью

Осенняя посадка клубники имеет много преимуществ, среди которых основная возможность получить урожай уже в следующем сезоне.

Растения успевают хорошо укорениться в результате мягких осенних температур и влаги, что позволяет им пережить зимние морозы. Благодаря этому в следующем году клубника быстро возобновит рост и даст первый урожай.

Достоинства:

Возможность получить урожай уже в следующем сезоне.

Хорошее укоренение растений.

Благоприятные погодные условия.

Легкость выбора участка, ведь многие грядки уже свободны.

Широкий ассортимент сортов рассады.

Недостатком является риск заморозков, что может повредить еще не укоренившиеся растения. Однако при соблюдении правил укрытия и правильного выбора сроков этот риск можно минимизировать.

Как выбрать сорт клубники для посадки осенью

Правильный выбор сорта клубники для осенней посадки - это залог успешного урожая. Важно обратить внимание на морозостойкость, ведь некоторые сорта могут выдерживать сильные морозы, в то время как другие - чувствительны к холоду.

Опытные садоводы уже знают, какие сорта лучше всего подходят для их условий. Новичкам рекомендуется обращать внимание на проверенные сорта, такие как "Альба" или "Альбион". Кроме морозостойкости важно учитывать урожайность и размер плодов, ведь это также влияет на конечный результат.

Подготовка грядок высотой 20-25 см поможет обеспечить правильный уровень влажности и избежать застоя воды (фото: Freepik.com)

Как правильно сажать клубнику

Для посадки клубники выбирайте участок, хорошо освещенный солнцем в течение дня. Клубника не любит тени, поэтому сажать ее под деревьями или возле высоких заборов не стоит. Кроме того, важно обеспечить правильный севооборот, чтобы растения могли активно развиваться без риска болезней.

Подготовка почвы также играет ключевую роль в выращивании клубники. Она должна быть рыхлой, плодородной и с хорошим дренажем во избежание застоя воды.

Если на выбранном месте росли томаты, картофель или перец, следует обработать почву биофунгицидами для уничтожения патогенных организмов.

Хорошие предшественники: люпин, горчица, горох, редис, лук.

Нежелательные предшественники: малина, огурцы, пасленовые.

Хорошие соседи: петрушка, бархатцы.

Нежелательные соседи: капуста, хрен, подсолнечник.

Перед посадкой перекопайте землю на глубину 30 см и добавьте удобрения. При перекапывании рекомендуется вносить 2 ст. л. нитрофоски на 1 м² для повышения плодородия почвы.

Методы посадки клубники:

Однорядный. Посадка саженцев на расстоянии 20-25 см с междурядьем в 90 см.

Двухрядный. Расстояние между рядами - 60-80 см, между растениями - 20-40 см.

Трехрядный. Подходит для больших участков с широкими междурядьями (60-70 см), что облегчает уход за растениями.