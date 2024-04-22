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Получите штраф: украинских водителей призвали не игнорировать важное ПДД

Украинцам назвали важное правило дорожного движения (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине водителям напомнили о важном ПДД. Речь идет о запрещении движения полосой общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу "Патрульной полиции Киева".

Что важно знать

На днях в Киеве на бульваре Тараса Шевченко патрульные увидели, как водитель автомобиля Mercedes совершил движение полосой, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

В результате патрульные догнали и остановили автомобиль нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

"Проехал полосой общественного транспорта - получил постановление", - говорится в сообщении.

Украинцам напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

Поэтому важно соблюдать ПДД во избежание неприятностей.

Какие есть исключения

Исключение являются водители такси и велосипедов. При этом для поворота направо заезжать на полосу для общественного транспорта разрешено.

Также разрешено заехать для посадки или высадки пассажира. Заезжать на полосу общественного транспорта можно только в местах разрыва сплошной линии дорожной разметки.

Если водитель выехал на полосу для общественного транспорта для дальнего движения, то его ждет штраф - 680 гривен. В зависимости от ситуации, водитель может получить штраф на 340 гривен за нарушение требований дорожных знаков и разметки.

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