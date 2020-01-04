Отруєння в школах: українцям пояснили, як мінімізувати ризики

Уляна Супрун дала поради батькам, як убезпечити шкільний простір
Уляна Супрун розповіла про отруєння в школах і дала корисні поради про дії в подібних ситуаціях, а також вказала рекомендації, як мінімізуватися подібні ризики для українських учнів. Колишній керівник МОЗ на своїй сторінці в Facebook докладно описала, як реагувати правильно і як надавати першу допомогу.
Зазначається, що лише у столиці торік в школах сталося щонайменше 9 масових отруєнь.
Тоді після НП на виклик приїхали бригади екстреної медичної допомоги та ДСНС, які виявили розпилення невідомої речовини, але... досі не встановили та не провели розслідування.
"Системні зміни, які мали би стали наступним кроком після розслідування, також не відбулися", - додала Супрун.
Під уникнення повторень подібних інцидентів медик радить батькам приєднатися до командної роботи по створенню безпечного середовища своїх дітей.
Як батьки можуть убезпечити шкільний простір:
Уляна Супрун розповіла про отруєння в школі (фото: РБК-Україна)
"Отруєння - один із аспектів безпеки. Не всі отруєння лікуються активованим вугіллям або промиванням шлунку. Для того, аби з'ясувати спосіб лікування, необхідно виявити речовину, що спричинила отруєння", - йдеться у публікації.