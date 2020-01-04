Отравления в школах: украинцам объяснили, как минимизировать риски

Уляна Супрун дала советы родителям, как обезопасить школьное пространство
Уляна Супрун рассказала про отравления в школах и дала полезные советы о действиях в подобных ситуациях, а также указала рекомендации, как минимизироваться подобные риски для украинских учеников. Бывший руководитель Минздрава на своей странице в Facebook подробно описала, как реагировать правильно и как оказывать первую помощь.
Отмечается, что только в столице в прошлом году в школах случилось не менее 9 массовых отравлений.
Тогда после ЧП на вызов приехали бригады экстренной медицинской помощи и ГСЧС, которые обнаружили распыление неизвестного вещества, но... до сих пор не установили его и не провели расследование.
"Системные изменения, которые должны стать следующим шагом после расследования, также не состоялось", - добавила Супрун.
Во избежания повторений подобных инцидентов медик советует родителям присоединиться к командной работе по созданию безопасной среды своих детей.
Как родители могут обезопасить школьное пространство:
Уляна Супрун рассказала об отравлениях в школе (фото: РБК-Украина)
"Отравление - один из аспектов безопасности. Не все отравления лечатся активированным углем или промыванием желудка. Для того, чтобы выяснить способ лечения, необходимо выявить вещество, которое повлекло отравление", - говорится в публикации.