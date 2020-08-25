Стала відома речовина, якою отруїли Навального: схожа на "Новачок"

Лікарі назвали отруту, якою отруїли Навального (Колаж РБК-Україна)

Німецькі лікарі повідомили, якою саме речовиною був отруєний Олексій Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний проходить обстеження і лікування в німецькій клініці "Шарите". Німецькі медики підтвердили, що Навальний дійсно був отруєний і назвали отруйну речовину, яку було виявлено в його організмі.

Як розповіли лікарі з клініки "Шарите" Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Ферменти цієї речовини відповідають за передачу нервового імпульсу мозку до різних органів. Інгібітори холінестерази можуть частково або повністю блокувати процес передачі імпульсів, а це призводить до того, що організм людини виходить з ладу. Наслідки можуть бути дуже важкими, аж до летального випадку. Про це пише видання "Сьогодні".

Інгібітори холінестерази використовуються в медицині, але в дуже малих дозах. Вони є в препаратах в неврології, офтальмології. За допомогою цієї речовини лікарі діагностують і борються з глаукомою, хворобою Паркінсона, Альцгеймера і Піка.

Найвідоміші препарати з інгібіторами холінестерази – ривастигмін, донепезил. Найпоширенішим джерелом цієї речовини є органофосфорні добрива. Також антихолінестеразні препарати деякі експерти називають отрутами й до них належить також і нервово-паралітичний агент "Новачок".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що брат Навального заявив, що головлікар омської лікарні заважав відправці опозиціонера в Німеччину.

А також розповідали про те, що у Росії не згодні з висновками німецьких лікарів по Навальному.