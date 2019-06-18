Барі Алібасова могли отруїти навмисно: з'явилися нові деталі

Барі Алібасова могли отруїти родичі його дружини Лідії Федосєєвої-Шукшиної. Таку несподівану думку висловила сестра продюсера в ефірі передачі "Пусть говорять" на Першому каналі.

Сестра Барі Алібасов Зоя Алібасова вважає, поставити на кухонному столі банку з очищувачем для труб "Крот" міг хтось з оточення його дружини. Раніше версії про навмисне отруєння висловлював син продюсера, також актор Станіслав Садальський.

"Він був удома сам. Випив пляшку білого. Вночі йому стало погано, і він викликав швидку, яка швидко приїхала і швидко йому зробили чищення. Тепер у нього рідня велика. Він забув свою рідню і трошки з цим прізвищем Шукшиних він якось на сміх пустив. Мені це не сподобалося, що він сильно захопився цією сім'єю Шукшиних і втратив сам себе", - ображено сказала Зоя Алібасова.

Вона вважає, що родичі Лідії Федосєєвої-Шукшиної дуже погано ставляться до Барі Алібасова і це могло стати причиною отруєння.

"У хаті стояла така отрута. Я думаю, що цю пляшечку хтось підсунув йому. В такій пляшці, в яку соки наливають. На нього були дуже неприємні погляди. Коли він одружився на Шукшиній, онук ненавидів його, внучка теж, вони не хотіли. Але чому його ненавиділи? Він же багатий. Я була у нього три роки тому", - додала сестра продюсера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Барі Алібасов став жертвою шахраїв і позбувся великої суми грошей.

А також розповідали про те, що з'явилися нові деталі про лікування продюсера Барі Алібасова.