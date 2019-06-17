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Відправляється на реабілітацію: нові подробиці лікування Барі Алібасова

STYLERПерсони    17.06.2019 - 18:07
Відправляється на реабілітацію: нові подробиці лікування Барі Алібасова
Барі Алібасов потрапив у лікарню - свіжі подробиці стану режисера (фото: facebook.com/Бари Алібасов)

Барі Алібасов відправиться на реабілітацію в Казахстан

Барі Алібасов, який потрапив у лікарню через важке хімічне отруєння, нарешті виписався з лікарні. Відомий продюсер перебував у московській клініці з 4 червня. 17-го числа його стан вважали задовільним і виписали.

Після фінальної гастроскопії 17 червня пацієнту дозволили виписатися. Алібасов і його дружина Лідія Федосєєва-Шукшина відправляються в Казахстан. Там продюсер пройде реабілітаційний період, необхідний для відновлення функцій організму. У Казахстан Алібасова запросило вище керівництво країни.

Відправляється на реабілітацію: нові подробиці лікування Барі Алібасова

Барі Алібасов потрапив у лікарню - свіжі подробиці стану режисера (колаж: РБК-Україна)

Нагадаємо, внаслідок нещасного випадку 4 червня Барі Алібасов отримав важкі опіки органів травлення, постраждали шлунок і стравохід. До 11 червня потерпілий перебував у медикаментозному сні. Після того, як Алібасов прийшов у себе, стало зрозуміло, що йому необхідна буде реабілітація: спочатку продюсер не впізнавав рідних і близьких, погано орієнтувався в часі. Також залишилися в горлі рубців, можливо, доведеться робити пластичну операцію.

Слід згадати, що після того, як Барі Алібасов потрапив у лікарню, він став жертвою шахраїв.

Також ми писали, що у Барі Алібасова, який провів майже тиждень у комі після страшного отруєння хімікатами, трапилася нова неприємність. З його квартири пропав улюбленець – кіт Чуча, породи канадський сфінкс.

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