Як не отруїтися новорічним олів'є: українцям дали важливі поради

Олів'є на Новий рік (колаж РБК-Україна)

Як правильно зберігати олів'є після Нового року без шкоди для здоров'я - читайте в матеріалі Styler

Олів'є на Новий рік може виявитися небезпечним для здоров'я, незважаючи на те, що цей салат - традиційний гість українського святкового застілля.

Олів'є - ситне і відносно недороге блюдо, тому готують його багато і масово. Але так як салат нерідко не з'їдається повністю, в кінці свята страва відправляється в холодильник. Але це, як кажуть експерти, може виявитися небезпечним для здоров'я. Як же убезпечити себе і не піддавати себе ризику у новорічну ніч і перші дні 2020 року?

В першу чергу, потрібно звернути увагу на деякі інгредієнти олів'є. А саме - на ковбасу і яйця. Саме ці продукти в нарізаному вигляді псуються швидше всього. Тому фахівці радять зберігати нарізані складові олів'є в окремих пластикових контейнерах, а змішувати їх краще безпосередньо перед подачею на стіл.

Також слід пам'ятати, що для продовження терміну придатності салату до 18 години краще дотримуватися кількох правил:

зберігайте олів'є в найхолоднішому місці холодильника (оптимальна температура - від 0 до +2 градусів);

зберігайте салат не заправленим, так як з майонезом олів'є безпечний протягом всього 12 годин, а вживання страви після зазначеного строку може викликати отруєння;

заморожувати готове олів'є не варто, адже велика ймовірність появи водянистості і зміни смаку

Важливо також знати, що при кімнатній температурі термін придатності олів'є знижується до трьох годин. Тому, кажуть фахівці, краще підкладати на стіл невеликі порції салату протягом усього вечора.

Поради, які зроблять ваш салат олів'є найсмачнішим

Картоплю для салату краще брати міцну, щоб не разваривалась При готуванні на дно потрібно класти моркву, а картоплю - зверху "Докторську" ковбасу замініть на варену курку або яловичину Спробуйте замінити звичайний майонез оливковим Покладіть трохи зеленої або ріпчастої цибулі Пробуйте свіжі огірки перед нарізанням - якщо трапляються гіркі, то почистіть їх Можна додати в олів'є яблуко, яке придасть салату свіжості (можна використовувати яблука замість огірків)

До речі, в Міністерстві охорони здоров'я перед Новим роком і Різдвом нагадали українцям про шкоду солодощів.