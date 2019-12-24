Як не отруїтися новорічним олів'є: українцям дали важливі поради

Як правильно зберігати олів'є після Нового року без шкоди для здоров'я - читайте в матеріалі Styler
Олів'є на Новий рік може виявитися небезпечним для здоров'я, незважаючи на те, що цей салат - традиційний гість українського святкового застілля.
Олів'є - ситне і відносно недороге блюдо, тому готують його багато і масово. Але так як салат нерідко не з'їдається повністю, в кінці свята страва відправляється в холодильник. Але це, як кажуть експерти, може виявитися небезпечним для здоров'я. Як же убезпечити себе і не піддавати себе ризику у новорічну ніч і перші дні 2020 року?
В першу чергу, потрібно звернути увагу на деякі інгредієнти олів'є. А саме - на ковбасу і яйця. Саме ці продукти в нарізаному вигляді псуються швидше всього. Тому фахівці радять зберігати нарізані складові олів'є в окремих пластикових контейнерах, а змішувати їх краще безпосередньо перед подачею на стіл.
Також слід пам'ятати, що для продовження терміну придатності салату до 18 години краще дотримуватися кількох правил:
Важливо також знати, що при кімнатній температурі термін придатності олів'є знижується до трьох годин. Тому, кажуть фахівці, краще підкладати на стіл невеликі порції салату протягом усього вечора.
До речі, в Міністерстві охорони здоров'я перед Новим роком і Різдвом нагадали українцям про шкоду солодощів.