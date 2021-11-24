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"Відправити нах*р": київський суддя виніс дивну постанову за порушення карантину

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Київ, Середа 24 листопада 2021 12:51
"Відправити нах*р": київський суддя виніс дивну постанову за порушення карантину Фото: у Києві суддя потішив постановою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві суддя виніс дуже дивну постанову за порушення карантину. А саме за те, що працівник розважального закладу у центрі столиці не зачинив його на вимогу правоохоронних органів.

Дані про цю справу опубліковані в судовому реєстрі.

Деталі справи про порушення карантину

Йдеться про суддю Печерського району Білоцерківця О. А. Справу порушили проти адміністратора закладу на Парковій дорозі, 2. Відзначається, що 3 лютого 2021 року співробітник розважального закладу не закрив його вчасно і воно продовжувало працювати.

Також повідомляється, що на судове засідання ОСОБА_1 не з'явилася, про час і місце розгляду справи було повідомлено належним чином.

Його вина підтверджується достатніми, належними та допустимими доказами, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом, фотознімками.

Згідно з п.7 ст. 247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю після закінчення строків на момент розгляду справи, передбачених ст. 38 КУпАП.

Враховуючи, що термін притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБИ_1 закінчився, провадження у справі підлягає закриттю.

Що постановив суддя

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити після закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити на*ер.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення постанови і набирає законної сили після закінчення терміну подачі апеляційної скарги.

&quot;Відправити нах*р&quot;: київський суддя виніс дивну постанову за порушення карантину

Нагадаємо, що в Києві знайшли застреленим екс-суддю Солом'янського райсуду.

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