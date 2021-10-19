Опалювальний сезон в Україні: в яких областях тепло з'явиться ще не скоро

Опалювальний сезон в Україні вже стартував. Частина областей вже почала подавати тепло в лікарні, дитячі садки та інші установи ще тиждень тому. У Києві пообіцяли включити обігрів з 23 жовтня , а в деяких регіонах жителям доведеться ще почекати.

Які області вже розпочали опалювальний сезон, а де тепло з'явиться ще не скоро, розповіли в матеріалі " 24 канал ".

Раніше в Україні опалювальний сезон стартував щорічно з 15 жовтня. Однак тепла погода внесла корективи в це правило і подавати тепло тепер починають тільки в тому випадку, якщо протягом трьох діб в одному окремо взятому регіоні середньодобова температура повітря не піднімається вище +8 градусів. Рішення про початок опалювального сезону приймає місцева влада.

Де вже почали подачу тепла

В Луцьку з 11 жовтня тепло почали отримувати лікарні, садочки, школи, навчальні заклади, а після – почали включати опалення для місцевих жителів.

У Львові з 11 жовтня вже стало тепло в лікарнях, поліклініках, школах і садочках. Майже одночасно стали подавати тепло і в житлові будинки. Як зазначив мер міста, похолодання може призвести до зростання застуд, тому люди повинні бути в теплі.

В Тернополі опалювальний сезон стартував 10 жовтня. Першими підключили садочки, школи, лікарні та поліклініки, а з 12 жовтня батареї почали теплішати й в житлових будинках.

Раніше всіх опалювальний сезон почали в Хмельницькому - з 6 жовтня. Там включили тепло для лікувально-профілактичних закладів і в дитячих садках. А ось в бюджетних організаціях тепло є не скрізь - через збільшення вартості.

Потепліли батареї й в Тернополі. Там почали підключати лікарні та дитячі садки з 10 жовтня, а з 12 жовтня почало теплішати в житлових будинках.

В Чернівцях увімкнули опалення 11 жовтня – у лікарнях, садочках та школах. А ось в житлові будинки тепло почали подавати тільки з 18 жовтня.

В Чернігові почали подавати тепло згідно з розпорядженням мера міста Владислава Атрошенка - з 8 по 11 жовтня.

У Вінниці з 8 жовтня батареї стали теплими в школах, дитячих садках і лікарнях. А всім іншим дадуть тепло, тільки коли температура повітря буде нижче +8 градусів протягом трьох діб.

В Харкові та Житомирі з 11 жовтня дали тепло в лікарні, дитсадки та інші будівлі соціально-культурної сфери. Житлові будинки почнуть підключатися залежно від температури повітря на вулиці.

Де батареї в Україні ще холодні

В Києві підключили до тепла лікарні, дитячі садки та школи. У житлових будинках опалення почнуть включати тільки 23 жовтня.

В Івано-Франківську немає постачання газу в бюджетні установи, тому тепла немає навіть у лікарнях, дитячих садках, школах і соціальних установах. Точна дата включення опалення поки невідома.

В Дніпрі опалювальний сезон ще не розпочали й чекають, поки середньодобова температура повітря опуститься до +8 градусів.

В Одесі старт опалювального сезону запланований на 1 листопада. Однак це орієнтовна дата, оскільки рішення буде прийматися в залежності від погодних умов.

В Запоріжжі після 20 жовтня проведуть необхідні пусконалагоджувальні роботи. Опалення планують включити 24-25 жовтня.