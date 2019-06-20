Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)

На Донбасі військові ЗСУ ліквідували снайпера окупантів. Український антиснайпер знищив бойовика на околиці захопленого "ДНРівцями" Донецька. Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Москаленко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що ворожий снайпер "приніс чимало лиха" останнім часом.

Окупант був ліквідований на відстані 850 метрів, калібр - 338.

Фото: скріншот

"Робота антиснайпера... Як бачите, теж не сидимо без діла", - написали волонтер.

Відео: facebook.com/yury.moskalenko

У коментарях до повідомлення користувачі мережі дякують українських військових за бойові подвиги на фронті і захист від окупантів на Донбасі.

Молодці! Не ходити тим свиням по нашій землі!

Судячи з часу, відстань велика

Катюзі по заслузі;

Земля йому бетоном!

Дякуємо вам! Валіть там всіх цих путлерівських виродків!

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Як повідомлялося раніше, 19 червня в зоні ООС на Донбасі загинув 24-річний морський піхотинець Олександр Ляшок. Повідомляється, що боєць отримав множинні осколкові поранення під Новотроїцьким Донецької області. У той же час в мережі пишуть, що його міг убити ворожий снайпер.

Також ми писали про те, що нещодавно військові ЗСУ знищили п'ятьох розвідників окупантів. У мережі показали фото ліквідованих бойовиків.

Нагадаємо, на Донбасі спецпідрозділу ЗСУ на передовій і в близькому бригадному резерві активно відпрацьовують нові системні способи боротьби з ворожими снайперами. У штабі ООС показали яскраві фото і відео, як українські військовий вдосконалюють способи і методи ефективно протистояти окупантам.