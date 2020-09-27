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Як відмити шкіру від зеленки і йоду: найбільш ефективні способи

Автор: Анна Шиканова

Фахівці розповіли, як швидко і ефективно прибрати плями від зеленки і йоду

З плямами від зеленки і йоду стикалися хоча б раз у житті практично всі люди. Ці два засоби прекрасно знезаражують рани на колінах, подряпини та допомагають загоєнню.

Однак побічним ефектом можуть стати плями, які проникають в шкіру і довго не відмиваються. Фахівці дали поради про те, як швидко та ефективно усунути такі плями. Про це пише Mport.

Як позбутися від плям зеленки

  • Змочити ватний тампон в спирті або будь-якому міцному алкоголі та з зусиллям потерти пляму. З обережністю варто застосовувати тим, у кого суха і чутлива шкіра.
  • Використовувати для протирання перекис водню або хлоргексадинбиглюканат. Ці засоби продаються в будь-якій аптеці та діють м'якше спирту.
  • Можна використовувати засіб для зняття макіяжу, особливо, якщо зеленка потрапила на ніжну шкіру на обличчі. З першого разу плями не зникають, але після 4-5 разів протирань воно зійде швидше.

Як позбутися від плям йоду

  • Звичайне господарське мило. Промийте пляму з таким милом. Запах буде не найприємніший, але ефект буде хороший. Можна потерти пляму щіточкою.
  • Змочіть пляму водою і почистьте її харчовою содою. Робити це потрібно над тазом або у ванній, оскільки сода буде обсипатися. Потримайте розчин на плямі 10-15 хвилин і змийте. Потім нанесіть зволожувальний крем, бо сода сушить шкіру.
  • Візьміть тампон зі спиртом або іншим міцним алкоголем, і потріть – пляма стане помітно світліше.
  • Перекис водню також добре справляється з плямами йоду. Промокніть пляму ваткою з перекисом і почекайте. Цей варіант підходить, якщо йод треба прибрати з обличчя.
  • Можна використовувати лимон. Вичавіть трохи соку лимона на тканину і потріть пляму. Обережно зі слизовими та ніжною шкірою на обличчі – лимон може викликати опіки або алергічну реакцію.

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