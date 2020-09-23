ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чи відмінять українцям безвіз: в Європі зробили важливу заяву

Автор: Людмила Жукова

Посол ЄС в Україні розповів про те, чи можлива відміна безвізового режиму з Європою

Скасування безвізового режиму України з Євросоюзом - стало дуже обговорюваним питанням в останні дні в соцмережах. Українці не на жарт стурбовані цим питанням, хоча в карантин такі поїздки неможливі. Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зазначив, що на цей час нічого незворотного ще не відбулося. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами посла, зараз дуже важливо не втратити антикорупційні цінності в країні.

"Як ви знаєте, був чіткий перелік умов для безвізових поїздок. Безвіз – це не тільки про перетин кордонів, це і про довіру. Він включає в себе і інституційні речі теж. І ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури. Антикорупційні інституції були створені за час після Революції гідності. Це робилося не для показухи. Потрібно вірити в них, та, звісно, бути терплячими. Побудова інституцій не відбувається за день", - сказав він.

Також Матті Маасікас зазначив, що конституційна ясність навколо НАБУ повинна бути відновлена дуже швидко.

Популярні новини

"Тому ми стурбовані останніми подіями. Ми, звичайно, не коментуємо жодним чином рішення Конституційного суду. Але ми хочемо зробити акцент на правовій, конституційній ясності навколо НАБУ, яка повинна бути відновлена дуже швидко", - повідомив посол ЄС.

Посол ЄС в Україні ще раз нагадав, що поки ще рано говорити про скасування безвізу, бо не зроблено нічого незворотного.

Нагадаємо, напередодні посольства США і Євросоюз зв'язали підтримку України з прозорістю відбору глави САП. У президента Володимира Зеленського закликали не політизувати процес після того, як Верховна рада затвердила склад конкурсної комісії.

Читайте також, загрожує українцям скасування безвізу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Безвиз