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У ДСНС заявили про незмінність сигналів при надзвичайних ситуаціях

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 18:15
У ДСНС заявили про незмінність сигналів при надзвичайних ситуаціях Фото: у ДСНС заявили про незмінність сигналів при надзвичайних ситуаціях (wikipedia.com)
Автор: Іван Носальський

В Україні не змінювали сигнали оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

У відомстві підкреслюють, що в Україні у разі виникнення надзвичайної ситуації оповіщення здійснюється на підставі постанови Кабміну від 2017 року, а саме:

Для залучення уваги передається попереджувальний сигнал "Увага всім", який має на увазі: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема в запису мережами радіомовлення і через вуличні гучномовні пристрої. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 3-5 хвилин.

Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з супроводом інформації жестовою мовою, субтитруванням та аудіокоментуванням.

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, у Центрі протидії дезінформації розповіли, що кілька територіальних громад України ввели різні сигнали тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки.

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