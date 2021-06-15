Відрізнити справжній мед від підробки вам допоможе ця інструкція

Підроблений мед від недобросовісних продавців сильного збитку здоров'ю не завдасть, але ось користі від нього ніякої не буде. І мед зараз досить дорогий.

Як відрізнити справжній мед від підробки, розповіли в інструкції видання " Сьогодні ".

Справжній мед дуже корисний для здоров'я, а ось підробки складаються з крохмалю і цукру, які не несуть ніякої користі організму. Зараз натуральний мед дорожчає, оскільки у всьому світі масово гинуть бджоли. Це пов'язано з поганими екологічними умовами, змінами клімату або токсинами, якими аграрії щедро обробляють поля від паразитів. Ці хімічні речовини небезпечні для бджіл.

У багатьох країнах забороняють особливо небезпечні хімікати та дотримуються суворих правил обробки полів – наприклад, роблять це ночами, коли бджоли сплять. До ранку токсини в повітрі вже не виділяються і це дозволяє бджолам нормально функціонувати.

У натуральному меді містяться вітаміни групи В, А, С, К, кальцій, калій, залізо, йод.

Як відрізнити натуральний мед від підробки

1. Візьміть шматочок хліба та змочіть в мед. З натуральним продуктом хліб почне тверднути, зі штучним - залишиться м'яким.

2. Наріжте кілька аркушів паперу квадратами. Капніть на лист краплю меду. Від натурального меду піде волога, залишиться слід, але сама крапля сильно розтікатися не буде. Штучний мед почне розтікатися по папері.

3. Папір з краплею меду можна підпалити, але дуже акуратно. Справжній мед при нагріванні не змінить свого забарвлення, а підробка – поміняє.

4. Візьміть ложку меду. Розмішайте у воді та капніть туди краплю йоду. Якщо вода посиніє, то у вас підробка, оскільки синій відтінок – це реакція йоду на крохмаль.