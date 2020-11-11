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Як відрізнити коронавірус від застуди, грипу та алергії: ключові ознаки

Середа 11 листопада 2020 13:07
Як відрізнити коронавірус від застуди, грипу та алергії: ключові ознаки
Як відрізнити коронавірус від застуди, грипу та алергії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус відрізняється від інших респіраторних хвороб рядом симптомів

Коронавірус схожий за своїми проявами з такими хворобами дихальних шляхів, як застуда, грип або алергія. Але якщо уважно оцінити ознаки захворювання, різниця все ж є.

Лікарі кажуть, що важливі не тільки самі симптоми, але і швидкість їх прояву, а також тривалість, пише uamedical.info.

COVID-19, грип і застуда мають різний інкубаційний період

При інфікуванні коронавірусом SARS-CoV-2 все відбувається повільніше, ніж при грипі. У середньому COVID-19 проявляє себе через п'ять днів після попадання в організм. Але бували випадки дводенного і навіть двотижневого інкубаційного періоду коронавіруса.

Грип же вражає організм протягом 1-2 після контакту з патогеном. Але і проходить хвороба швидше, ніж COVID-19. Більшість пацієнтів одужують менш ніж за два тижні, часто навіть через кілька днів.

А у випадку з коронавірусом хвороба може давати про себе знати ще довгий час. Деякі пацієнти скаржилися на втому, безперервний кашель та головний біль, лихоманку, розлади смаку і запаху протягом ще декількох тижнів після активної фази хвороби.

Застуда також проявляється швидко (1-2 дні), але симптоми з'являються поступово, ніж при коронавірусі. Крім того, застудою теж можна хворіти довше - до двох тижнів.

Найпростіше відрізнити коронавірус від алергії

Адже алергія вражає організм при контакті з алергеном та, відповідно, утримується поки ми піддаємося його впливу. Напади зазвичай сезонні і пов'язані з цвітінням тих чи інших рослин.

Ключові симптоми коронавірусу

Нагадаємо, що класичні симптоми COVID-19 включають жар, головний біль, сухий постійний кашель, втому, біль у м'язах або тілі, втрату запаху і смаку, а також задишку.

Найбільш характерною рисою COVID-19 є втрата смаку і запаху (близько 40% пацієнтів).

Коронавірус також відрізняється високою температурою і головним болем, який сильніше, ніж при застуді.

А ось закладений ніс скоріше вказує на застуду. Свербіж в очах - це найімовірніше алергія.

Раніше український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила, чому деякі українці хворіють на коронавірус без симптомів.

Також ми писали, що лікарі назвали три ключові ознаки, в яких полягає різниця між коронавірусом та ГРВІ.

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