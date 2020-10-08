Як відрізнити коронавірус від грипу: конкретні поради

Лікарі розповіли, чим відрізняється коронавірус від грипу
Настав осінній сезон, а з ним і сплеск респіраторних захворювань. Пандемія коронавірусу триває і все частіше людину, яка відчуває нездужання, хвилює питання, як відрізнити COVID-19 від грипу.
У цих двох інфекцій є дуже схожі симптоми, але є і суттєві відмінності. На питання, як відрізнити сезонний грип від коронавірусу відповів американський доктор у колонці, опублікованій на Rewiew Times.
Першим істотною відзнакою грипу та коронавірусу є те, що симптоми грипу з'являються дуже стрімко і швидко. У випадку з COVID-19 спочатку ви можете відчути легке нездужання і слабкість, а вже через час відчуєте на собі нові симптоми.
Симптоми COVID-19
Симптоми грипу
Доктор дав найголовніші рекомендації, як убезпечити себе від інфекцій. Найголовніше правило - намагайтеся не ходити в місця скупчення людей. Якщо ви все-таки виходите - одягайте захисну маску, а по поверненню додому завжди мийте руки з милом протягом 20 секунд.
Як ми писали раніше, хворих COVID-19 харків'ян вже розміщують у коридорах лікарні.
Читайте також, київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня.