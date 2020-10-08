ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Как отличить коронавирус от гриппа: конкретные советы

Четверг 08 октября 2020 14:59
Как отличить коронавирус от гриппа: конкретные советы
Как отличить коронавирус от гриппа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Врачи рассказали, чем отличается коронавирус от гриппа

Наступил осенний сезон, а с ним и всплеск респираторных заболеваний. Пандемия коронавируса продолжается и все чаще человека, ощущающего недомогание, волнует вопрос, как отличить COVID-19 от гриппа.

У этих двух инфекций есть очень похожие симптомы, но есть и ощутимые отличия. На вопрос, как отличить сезонный грипп от коронавируса ответил американский доктор в колонке, опубликованной на Rewiew Times.

Первым существенным отличием гриппа и коронавируса является то, что симптомы гриппа появляются очень стремительно и быстро. В случае с COVID-19 вначале вы можете почувствовать легкое недомогание и слабость, а уже через время ощутите на себе новые симптомы.

Симптомы COVID-19

  • Повышение температуры или озноб.
  • Кашель.
  • Одышка или затрудненное дыхание.
  • Очень сильная усталость и нереальная слабость.
  • Боли в мышцах или теле.
  • Головная боль.
  • Полная потеря обоняния и вкуса.
  • Боль в горле.
  • Заложенность носа или насморк.
  • Расстройство желудка, диарея
  • Рвота.

Симптомы гриппа

  • Кашель.
  • Повышенная температура, но не всегда.
  • Больное горло.
  • Насморк или заложенный нос.
  • Боли в мышцах или теле.
  • Головные боли.
  • Усталость

Доктор дал самые главные рекомендации, как обезопасить себя от инфекций. Самое главное правило - старайтесь не ходить в места скопления людей. Если вы все-таки выходите - надевайте защитную маску, а по возвращению домой всегда мойте руки с мылом в течение 20 секунд.

Как мы писали ранее, больных COVID-19 харьковчан уже размещают в коридорах больницы.

Читайте также, киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь КоронавирусГрипп
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь