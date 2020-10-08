Как отличить коронавирус от гриппа: конкретные советы

Как отличить коронавирус от гриппа (коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, чем отличается коронавирус от гриппа

Наступил осенний сезон, а с ним и всплеск респираторных заболеваний. Пандемия коронавируса продолжается и все чаще человека, ощущающего недомогание, волнует вопрос, как отличить COVID-19 от гриппа.

У этих двух инфекций есть очень похожие симптомы, но есть и ощутимые отличия. На вопрос, как отличить сезонный грипп от коронавируса ответил американский доктор в колонке, опубликованной на Rewiew Times.

Первым существенным отличием гриппа и коронавируса является то, что симптомы гриппа появляются очень стремительно и быстро. В случае с COVID-19 вначале вы можете почувствовать легкое недомогание и слабость, а уже через время ощутите на себе новые симптомы.

Симптомы COVID-19

Повышение температуры или озноб.

Кашель.

Одышка или затрудненное дыхание.

Очень сильная усталость и нереальная слабость.

Боли в мышцах или теле.

Головная боль.

Полная потеря обоняния и вкуса.

Боль в горле.

Заложенность носа или насморк.

Расстройство желудка, диарея

Рвота.

Симптомы гриппа

Кашель.

Повышенная температура, но не всегда.

Больное горло.

Насморк или заложенный нос.

Боли в мышцах или теле.

Головные боли.

Усталость

Доктор дал самые главные рекомендации, как обезопасить себя от инфекций. Самое главное правило - старайтесь не ходить в места скопления людей. Если вы все-таки выходите - надевайте защитную маску, а по возвращению домой всегда мойте руки с мылом в течение 20 секунд.

Как мы писали ранее, больных COVID-19 харьковчан уже размещают в коридорах больницы.

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