Як відрізнити якісне вершкове масло від підробки: важливі поради експертів

Наштовхнутися на підробку вершкового масла можна навіть в перевірених торгових мережах. Під масло зазвичай маскують звичайний маргарин або спред.

Як відрізнити підробку

Склад. У якісному вершковому маслі тільки незбиране коров'яче молоко і вершки. Ніяких інших інгредієнтів там бути не повинно. Єдине, що допускається – добавки, які надають маслу більш солодкий, солоний або кислий присмак.

Назва. Виробники намагаються ввести в оману покупця, і навіть під обгорткою "справжнього вершкового" масла ховається звичайний спред. На полицях магазинів варто звертати увагу на "масло вершкове", "масло селянське", "масло любительське", але звертайте увагу на інформацію, яка вказується дрібним шрифтом. Жирність масла починається від 82,2%, сільського – від 72,5%, а аматорського – від 78%.

Ціна. Якісне масло не може коштувати дешево. Для того, щоб отримати кілограм масла, знадобиться 20 літрів молока. Виробництво масла виходить дорогим і тому кінцева ціна для споживача не може бути низькою. За пачку в 180 грамів справжнього вершкового масла не можуть просити менше ніж 40-45 гривень.