Відрізняємо справжню червону ікру від підробки: найшвидші і вірні способи

Найпростіший спосіб - додайте ікру в гарячу воду

Налийте в склянку гарячу воду і покладіть туди чайну ложку ікри. Підробка або повністю розчиниться, або на поверхні утвориться жирна плівка.

Ікринки підробленої ікри не містять білок і в окропі не змінюються, а плавають в ній цілком і на поверхні з'являються масляні плями.

А вода, в яку додали справжню ікру, стане каламутно-білою, оскільки продукт містить дуже багато білка.

Залийте перекисом

Схожа реакція відбудеться і при контакті ікри з перекисом водню. Натуральна ікра побіліє, а підробка залишиться того ж кольору.

Заморозьте і розморозьте

Після цього в натуральній ікрі збережуться всі видимі ознаки ікри. У штучній - ікринки втратять свою форму і зовні вона буде виглядати зовсім непривабливо.

Оцініть візуально і понюхайте

Ікринки в банці з імітацією завжди мають однакову форму, а в натуральній ікрі вони різних розмірів.

За запахом натуральна ікра повинна пахнути рибою, а імітація лише злегка буде пахнути або не пахнути рибою зовсім.