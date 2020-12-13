Як відкрити авто, якщо примерзли двері або замерзли замки: поради водіям

Зі встановленням морозної погоди, коли вітер і опади швидко призводять до обмерзання вулиць та доріг, водії все частіше стикаються з новими проблемами: двері авто примерзають або їх зовсім не можна відкрити через замерзлі замки.

Автоексперти дали кілька простих і ефективних рекомендацій, що краще робити в таких випадках. Про це передає inc-news.

За ніч у внутрішніх частинах замку накопичується волога і до ранку перетворюється на лід, тому для початку ключ можна відігріти запальничкою або сірником - нагрітим він зможе розтопити лід всередині. Якщо все вийде, то через кілька хвилин ключ точно увійде до кінця.

Іноді буває так, що замок вже працює, а двері примерзли і не піддаються. У таких випадках головне - не смикати їх з усієї сили, інакше можна відірвати ущільнювачі або саму ручку - проте просто натиснути на двері й таким чином зламати лід, що утворився.

Ще один лайфхак для запобігання примерзання дверей - заздалегідь обробити гумові ущільнювачі силіконовою змазкою або гліцерином. Вона повинна вбиратися хоча б пару хвилин.

Також можна порснути на личинку замку гарячу воду, яка повинна розтопити лід. Але таким способом користуватися досить небезпечно, оскільки через попадання рідини на кузов можна пошкодити фарбу! Для того, щоб уникнути проблем, краще використовувати для розпилення води медичний шприц.

Чимало автовласників використовують розморозжуюче-мастильну рідину (WD-40) або якийсь інший аналогічний засіб, що спеціально використовується як розморожувач замків. Їх заливають всередину личини. Якщо у вас буде засіб на основі спирту, то це дозволить швидко відкрити замок. Засіб наноситься на 1-2 хвилини. Далі - знову пробуйте відкрити двері з ключа.

А ще радять в цілях профілактики нанести засіб WD-40 на замок - і тоді у морозний день не доведеться стискатися з жодними проблемами з відкриттям дверей.

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