"Відкрили око, яке вціліло": найбільш постраждала від вибуху в Карпатах прокинулася в лікарні

Найбільш постраждала від смертельного вибуху в Карпатах жінка, Марина Малиш, прийшла до тями в лікарні. Вона отримала дуже серйозні поранення, але змогла навіть усміхнутися, побачивши близьких.

Про це розповів чоловік жінки Орест Малиш в Facebook .

За словами чоловіка, у неї вціліло одне око, руку довелося "збирати".

"Маринка сьогодні ще краще. Рухається всім тілом. Рука, яку зібрали рухається. Відкрили око, яке вціліло. Мене бачила, не дуже різко, але бачила. Навіть усміхнулася", - написав він.

Орест додав, що деякі аналізи "погані" і викликають занепокоєння лікарів. Адже поранення від вибухів непередбачувані.

Орест і Марина Малиш з сином (facebook.com/malysh.orest)

Що відомо про інших постраждалих

Три інших постраждалих дівчини також у свідомості.

"Ліда також сьогодні мене бачила своїми очима. Надя і Юля краще. Але краще не означає, що всім стало легко. Дівчата мужньо переносять весь біль", - додав Орест Малиш.

Що сталося в ніч з 15 на 16 вересня

Група з 12 туристів під час відпочинку в Карпатах на полонині "Під Берди" поблизу с. Вороненка вирішила розвести вогонь на старому вогнищі, щоб зігрітися і приготувати їжу. Раптом пролунав потужний вибух.

Людей розкидало в різні боки вибуховою хвилею, двоє чоловіків 29 і 36 років загинули на місці, чотири жінки отримали поранення різного ступеня тяжкості - опіки, колото-різані рани, один хлопець отримав дрібні порізи. Діти, 3 і 5 років, на щастя не постраждали - вони мирно спали в наметах.

Передбачається, що здетонувати міг снаряд, залишений з часів війни.