Відкрив вогонь по сусідах: розкриті деталі резонансної НП в Києві (відео)

У Києві чоловік відкрив стрілянину в житловому будинку (Фото: колаж РБК-Україна)

Постраждалий киянин знаходиться у важкому стані та потребує донорської крові

У Києві чоловік вистрелив у свого сусіда по під'їзду під час суперечки між мешканцями будинку - нападник роками не платив за комуналку і крав у інших електроенергію. Інцидент стався на Борщагівці на вул. Чаадаєва ввечері 6 листопада (Святошинський район). Постраждалий отримав два кульові поранення в ногу з мисливського карабіна і зараз знаходиться в лікарні.

Все було знято на відео очевидцями конфлікту. В даний час 48-річний зловмисник затриманий поліцією. У столичній прокуратурі розповіли, що йому вже оголосили про підозру у замаху на умисне вбивство.

Зазначається, що 40-річному адвокату Миколі Б. після госпіталізації потрібна донорська кров. Про це розповіла мешканка будинку Світлана Панюшкіна на своїй сторінці в Facebook. Також вона опублікувала відповідну медичну довідку.

У Києві чоловік вистрілив в сусіда під час суперечки (Фото: facebook.com/sveta.panushkina)

Друг постраждалого киянина адвокат Юрій Забіяка розкрив деталі інциденту.

"Микола, мій однокурсник, адвокат. У суперечці ОСББ з боржником був присутній при припиненні протиправних дій боржника в частині несанкціонованого підключення до мереж будинку. На відео видно, що Микола жодної загрози для боржника не становив і в квартиру до боржника не проникав. Отримав дві кулі. Зараз лікарі борються за його життя, а дружина і дочка моляться, щоб з татом було все добре", - написав він у Facebook.

В Києві чоловік відкрив стрілянину в житловому будинку і поранив сусіда (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Також він поінформував, що у стрільця раніше вже були проблеми із законом: у минулому році він втік з місця ДТП та ще й судився з поліцією коли вони його знайшли (безуспішно).

"На відео видно, що людину не зупиняє ані закон, ані благання дочки, нічого. Він являє загрозу для інших учасників подій, для сім'ї Миколи і для всіх, по суті. Тому дуже важливо зараз, щоб суд, приймаючи рішення про запобіжний захід цього неадеквата забезпечив безпеку громадян", - йдеться у публікації.

У Києві чоловік вистрілив в сусіда під час суперечки (Відео: YouTube / pistonczyk)