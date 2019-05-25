Відкрив очі: друг Маркл і Гаррі розповів про справжні взаємовідносини в сім'ї герцогів

34-річний принц Гаррі і Меган Маркл, яка вперше стала матір'ю в 37 років, дійсно люблять свою дитину. Особлива турбота проявляється з боку герцога, який намагається знаходитися поряд з сином кожну вільну хвилину. Про це повідомив друг сім'ї.

Незважаючи на те, що принц був змушений тимчасово залишити Маркл і Арчі через офіційні обов'язки, він дійсно любить проводити час зі своєю сім'єю, про що неодноразово заявляли джерела.

Так голова Sentebale Джонні Хорнбі заявив, що приходив провідати новоспечених батьків і спостерігав, як герцог не міг відвести очей і рук від своєї дитини.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

"Принц Гаррі - магніт для дітей. У нього і раніше була з ними неймовірна душевна близькість, а тепер, коли він став батьком, я помітив особливий зв'язок. Меган і Гаррі зараз у стані повного захвату від малюка", - повідомив він.

Нагадаємо, що ми писали про те, як в США заробляють на загибелі принцеси Діани.

Також повідомлялося, що експерт, яка вивчала Меган Маркл протягом декількох місяців, стверджує, що почуття у подружньої пари різні.