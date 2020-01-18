Відкриються дивовижні речі: знаки Зодіаку, яких очікує любовна пригода

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які в лютому будуть насолоджуватися щастям любові

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що лютий для більшості знаків Зодіаку стане місяцем незвичайних пригод. Він подарує одиноким зустріч, яка відіграє важливу роль у житті, а сімейним – можливість налагодити та зміцнити свої відносини з партнером.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у лютому надзвичайно пощастить в амурних справах і їх чекають несподівані відкриття.

Овни

Представники цього знаку відчують прилив сил, який допоможе їм пережити скажений ритм. Влюбливим жінкам-Овнам не варто довіряти представникам знаків Стрільця і Козероги, а от з представником вогняної стихії може статися бурхливий роман зі спільною поїздкою за кордон.

Леви

У лютому Левам не варто відмовлятися від походу в музей або на тренінг, тому, що саме там може зав'язатися зв'язок, яка подарує несподівані серцеві відчуття. Зірки обіцяють представникам цього знаку особливе зачарування, яке дозволить підкорити серце давньої симпатії.

Скорпіони

У лютому варто приділити увагу своїм зв'язкам на роботі, а також старим друзям. Особливо придивіться до тих, хто народився під знаком Стрільця, Тельця або Козероги. В останній декаді місяця може виникнути зв'язок з кимось з іншого міста або навіть країни. Навіть якщо у цьому зв'язку немає майбутнього, не поспішайте від неї відмовлятися, бо вона принесе багато позитивних емоцій та досвіду.

Козоріг

Лютий дасть шанс з головою поринути в романтику і почуття, особливо, якщо партнером Козорога стане Тілець. Не варто обмежувати себе і боятися переходити в наступну фазу відносин, тому, що це подарує море задоволення і насичені побачення.