Відкриються чи ні? У МОЗ зробили заяву про спортзали і пляжі в Україні

Карантин в Україні будуть послаблювати поетапно, і наступного разу планують відкрити спортивні зали. Над роботою басейнів і пляжів ще думають, бо рішення не прийнято. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Українського радіо". За його словами, зараз медики вивчають ймовірність поширення коронавірусу у воді і вирішують долю басейнів в країні, а також відкритих водойм.

"Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус водним шляхом. І це питання буде також стосуватися пляжів", – сказав Ляшко.

За словами медика, МОЗ радиться з експертами Національної академії наук України.

"Чекаю їх пропозицій, у нас надходить нова інформація по коронавірусу, і нам треба прийняти виважене рішення", – додав Ляшко.

До речі, є і хороші новини по запуску метро в столиці. Дуже ймовірно, що якщо динаміка захворюваності COVID-19 не буде рости, то його відкриють на початку червня.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов назвав ключові дати, на які планується певний етап зняття обмежувальних заходів. Такими датами 22 травня, потім 1 червня, потім 11 червня і так далі.

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