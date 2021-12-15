Відгукнулася на 200 вакансій і ніде не взяли: жінка з Києва постраждала через свій вік

"Я закінчила курси з вищим балом в потоці: 100% за балами 2-х іспитів. Підтягнула свій English-IT на курсах", - розповіла жінка.

Раніше вона працювала науковим редактором-журналістом. Крім того, вона літредактор і коректор.

"Все життя займаюся спортом, добре виглядаю, сповідую ЗСЖ. Самоіронічна. Зі знаком плюс ставлюся до всіх і до всього", - написала про себе жінка.

Нову роботу вона шукала півтора місяці, і за цей час відгукнулася на 200 вакансій. За її словами, в основному їй відмовляли через те, що у неї немає комерційного досвіду роботи.

Після численних відмов вона вирішила прибрати з резюме рік закінчення вузу (1988). Але назва інституту до 1994 року говорить про її вік.

"Самостійно виконувала тестові, розміщені в самій вакансії. Оформляла до 25 баг-репортов за 3(!) години. Відповідь: "Супер!". Але ... знову ж таки. На співбесіді деякі прямим текстом озвучували: "Ми шукаємо фахівця на перспективу. Тобто (читаємо між рядків) Ваш вік нам не підходить", - поскаржилася жінка.

Але вона не думала здаватися і пройшла стажування - одне з яких було від курсів, а три оплачувані. При цьому все одно роботу так отримати їй і не вдалося.

Її пост зібрав понад тисячу реакцій і близько трьохсот коментарів. Один хлопець написав, що він працює в США вже 4-й рік на посаді тестувальника автоматизатора і в його команді є жінка, якій 67 років. Крім того, працює 64-річна бізнес-аналітик.

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