Відмовляються від обсервації: евакуйованих українців з Туреччини не випускають на берег

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня і продовжено до 11 травня. Українців, яких евакуювали з Туреччини, повинні помістити на обсервацію, але вони відмовляються і тепер їх не випускають на берег.

У понеділок, 27 квітня, з Туреччини теплохід-пором доставив більше ніж 90 українців, евакуйованих зі Стамбула, Ізміру і Бурси, в Чорноморський морський порт під Одесою. Серед них є люди різного віку, самій маленькій пасажирці 1,5 роки.

Деякі пасажири заявили, що вони відмовляються від обов'язкової обсервації. За їх словами, в турецькому місті Карасу вони підписали документи про обсервацію, але вони повинні були знаходитися вдома. А зараз їх хочуть на два тижні відправити на обсервацію в одеський санаторій імені Пирогова. Про це повідомляють Факти.

Пасажири скаржаться, що капітан судна не залишає їм вибору. Або вони відправляються на обсервацію в санаторій, або залишаються у відкритому морі. У порту розповіли, що є встановлена процедура, відповідно до якої прибулим з-за кордону пасажирам повинні провести ПЛР-тестування на коронавірус. Конкретно в цьому випадку - у санаторій імені Пирогова, що на одеському Куяльнику.

У порту також завили, що пасажири повинні зареєструватися в мобільному додатку, написати відповідну заяву і тільки після цього вони зможуть поїхати додому.

Нагадаємо, що в Україні самоізоляцію приїжджих будуть контролювати через мобільний додаток "Дій вдома".