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Не відмовляйтеся від сонця: допоможе уникнути передчасної смерті

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 22:28
Не відмовляйтеся від сонця: допоможе уникнути передчасної смерті
Сонце допомагає уникнути передчасної смерті (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені заявили, що сонце здатне продовжити життя людини и знижує ризик розвитку небезпечних хвороб

Вчені заявили, що регулярне перебування під сонячними променями здатне продовжити життя людини та значно знижує ризик передчасної смерті. Також відмова від сонця може привести до розвитку туберкульозу, цукрового діабету, склерозу і рахіту.

Як відзначають в результатах своєї дослідженні шведські вчені, люди, які регулярно загоряли під сонцем у два рази рідше вмирали від передчасної смерті, ніж ті, хто постійно сидів у тіні. Про це пише видання LadyHealth.

Дослідження тривало протягом 20 років і було вивчено понад 30 тисяч історій хвороби, більша частина даних була про жінок. Автор проєкту зазначає, що сонячні промені буквально можуть врятувати життя людині.

Він зазначив, що заяви медиків про те, що сонячні промені призводять до раку шкіри, не зовсім вірні.

Вчені розповіли, що для імунної системи людини життєво необхідно отримувати вітамін D, який вбирається в організм під впливом ультрафіолету. При нестачі цього вітаміну в людини можуть розвиватися такі серйозні захворювання, як цукровий діабет, туберкульоз, склероз і рахіт.

Дослідники пояснили, що відмова від сонячних ванн може підвищити ризик передчасної смерті по будь-якої причини. Однак знаходитися під променями палючого сонця не варто, досить проводити час на повітрі в першій половині дня і ввечері, після 17 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розвіяли найголовніший міф про каву.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які руйнують печінку людини.

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