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Відмова від куріння почне діяти блискавично: лікарі зробили несподівану заяву

Автор: Анна Шиканова

Організм людини здатний до відновлення з першого дня після відмови від куріння. Вже через годину після важливого рішення почнуться позитивні зміни. І чим раніше курець відмовиться від згубної звички, тим більше шансів у нього уникнути раку легенів, хвороб серця та інших сумних наслідків куріння.

Таку заяву зробив лікар-психіатр Тімоті Легг для інтернет-видання Medical News Today, пише видання "Факти".

За словами медика, що організм людини починає відновлюватися відразу ж після відмови від куріння.

Через годину частота серцевих скорочень починає знижуватися і повертається до норми. Артеріальний тиск падає і поліпшується кровообіг.

Через 12 годин організм позбавляється від надлишку окису вуглецю – газу, який не пускає кисень в легені та кров.

Через 24 години у людини нормалізується рівень артеріального тиску, і підвищується рівень кисню в крові. Знижується ризик виникнення серцевого нападу, і фізичні навантаження переносяться легше.

Через два дні починає повертатися нюх, і поліпшується сприйняття смаку.

Через три дні нікотин повністю виводиться з організму людини.

Через місяць функція легенів значно поліпшується, припиняється кашель курця, підвищується фізична витривалість, з'являється бажання бігати.

Через три місяці кровообіг повертається в норму.

Через рік ризик розвитку ішемічної хвороби серця знижується вдвічі.

Через п'ять років знижується ризик розвитку інсульту, оскільки кровоносні судини перестануть спазмуватися, а згортання крові повернеться в норму.

Через 10 років ризик захворіти на рак легенів і померти передчасною смертю знизиться у два рази в порівнянні з тими, хто продовжує палити. Також знижується ризик розвитку раку горла і раку підшлункової залози.

Через 15-20 років ризик розвитку раку легенів і підшлункової залози знизиться до того ж рівня, що й у некурящих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо саме корисне м'ясо для чоловічої сили та здоров'я.

А також розповідали про те, які два продукти ведуть до підвищення артеріального тиску і гіпертонії.

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