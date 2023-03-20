Отит или не отит? Как распознать болезнь и когда действительно нужен антибиотик
Боль в ухе появляется при различных простудных заболеваниях и чаще - у детей. И обычно такая боль приносит сильный дискомфорт и сильно усложняет жизнь, так как она сопровождается ощущением заложенности, печением, прострелами.
Медики часто ставят быстрый диагноз "отит" и выписывают пациенту антибиотики. Но они нужны далеко не всегда.
Что такое отит, какие у него симптомы и когда действительно нужны антибиотики, рассказала семейный врач Дарина Дмитриевская для "Бережи себе".
Что такое отит
Это воспаление в слуховом канале и в зависимости от локализации, отит может быть внешним и средним. Это совершенно разные процессы и состояния.
Внешний отит
Проявляется болью, зудом в ухе, несущественным ухудшением слуха. Возможны гнойные выделения, которые можно увидеть во время гигиены ушей.
Обычно такой отит развивается с одной стороны и фактически он происходит в результате повреждения или поражения внешнего слухового хода - от отверстия уха до барабанной перепонки.
Факторы риска:
- частое попадание воды в ухо
- механические повреждения при гигиене ушей
- грибковые инфекции
- аллергические реакции
- повышенная чувствительность к химическим веществам (которые входят в состав красок или спреев для волос)
Внешним отитом чаще всего болеют взрослые люди.
Средний отит
Он более характерен для детей из-за того, что у них более короткая евстахиева труба - образование, которое соединяет заднюю стенку глотки и среднее ухо. Эта часть уха отвечает за выравнивание давления между внешним ухом и средним.
Отек слизистой на евстахиевой трубе нарушает процесс оттока жидкости из среднего уха. Дети со склонностью к аллергиям и постоянным отекам в горле, чаще других повержены отиту.
Симптомы:
- Ощущение раздражения и/или боли в ухе
- Беспокойство у ребенка
- Частое подергивание или потирание уха
- нарушение слуха
- головокружение
- лихорадка
Средний отит бывает острым (первичная инфекция, длится от нескольких дней до нескольких недель). Она может переходить в длинную или хроническую форму, если остаются неизменными сопутствующие факторы - инфекции, аллергии.
Так как болезнь возникает на фоне простуды, то воспаление присутствует в обоих ушах. Диагноз врач ставит по симптомам и осмотру - видно выпячивание и изменение барабанной перепонки, она краснее и за ней может быть гной.
Когда нужен антибиотик при отите?
Для избавления от отита применяют комплексное лечение:
- обезболивающее (в таблетках или сиропе)
- ушные капли с лидокаином
- если подтверждена бактериальная природа инфекции - назначают антибиотики
Стоит отметить, что во время простудных заболеваний могут быть боль и прострелы в ухе - на фоне отека слуховой (евстахиевой) трубы. Антибиотик в таких случаях не нужен и достаточно обезболивающих средств.
Важно! Согревающие компрессы и другие народные средства могут только ухудшить состояние. При наличии бактериального процесса это может усугубить образование гноя.
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