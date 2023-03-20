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Отит или не отит? Как распознать болезнь и когда действительно нужен антибиотик

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Понедельник 20 марта 2023 14:42
Отит или не отит? Как распознать болезнь и когда действительно нужен антибиотик Как распознать отит и когда нужен антибиотик (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Боль в ухе появляется при различных простудных заболеваниях и чаще - у детей. И обычно такая боль приносит сильный дискомфорт и сильно усложняет жизнь, так как она сопровождается ощущением заложенности, печением, прострелами.

Медики часто ставят быстрый диагноз "отит" и выписывают пациенту антибиотики. Но они нужны далеко не всегда.

Что такое отит, какие у него симптомы и когда действительно нужны антибиотики, рассказала семейный врач Дарина Дмитриевская для "Бережи себе".

Что такое отит

Это воспаление в слуховом канале и в зависимости от локализации, отит может быть внешним и средним. Это совершенно разные процессы и состояния.

Внешний отит

Проявляется болью, зудом в ухе, несущественным ухудшением слуха. Возможны гнойные выделения, которые можно увидеть во время гигиены ушей.

Обычно такой отит развивается с одной стороны и фактически он происходит в результате повреждения или поражения внешнего слухового хода - от отверстия уха до барабанной перепонки.

Факторы риска:

  • частое попадание воды в ухо
  • механические повреждения при гигиене ушей
  • грибковые инфекции
  • аллергические реакции
  • повышенная чувствительность к химическим веществам (которые входят в состав красок или спреев для волос)

Внешним отитом чаще всего болеют взрослые люди.

Отит или не отит? Как распознать болезнь и когда действительно нужен антибиотикСредний отит

Он более характерен для детей из-за того, что у них более короткая евстахиева труба - образование, которое соединяет заднюю стенку глотки и среднее ухо. Эта часть уха отвечает за выравнивание давления между внешним ухом и средним.

Отек слизистой на евстахиевой трубе нарушает процесс оттока жидкости из среднего уха. Дети со склонностью к аллергиям и постоянным отекам в горле, чаще других повержены отиту.

Симптомы:

  • Ощущение раздражения и/или боли в ухе
  • Беспокойство у ребенка
  • Частое подергивание или потирание уха
  • нарушение слуха
  • головокружение
  • лихорадка

Средний отит бывает острым (первичная инфекция, длится от нескольких дней до нескольких недель). Она может переходить в длинную или хроническую форму, если остаются неизменными сопутствующие факторы - инфекции, аллергии.

Так как болезнь возникает на фоне простуды, то воспаление присутствует в обоих ушах. Диагноз врач ставит по симптомам и осмотру - видно выпячивание и изменение барабанной перепонки, она краснее и за ней может быть гной.

Отит или не отит? Как распознать болезнь и когда действительно нужен антибиотикКогда нужен антибиотик при отите?

Для избавления от отита применяют комплексное лечение:

  • обезболивающее (в таблетках или сиропе)
  • ушные капли с лидокаином
  • если подтверждена бактериальная природа инфекции - назначают антибиотики

Стоит отметить, что во время простудных заболеваний могут быть боль и прострелы в ухе - на фоне отека слуховой (евстахиевой) трубы. Антибиотик в таких случаях не нужен и достаточно обезболивающих средств.

Отит или не отит? Как распознать болезнь и когда действительно нужен антибиотикВажно! Согревающие компрессы и другие народные средства могут только ухудшить состояние. При наличии бактериального процесса это может усугубить образование гноя.

Кстати, ранее мы писали о том, что врач назвала самое лучшее лекарство от боли в горле.

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