Отит чи не отит? Як розпізнати хворобу і коли дійсно потрібний антибіотик

Медики часто ставлять швидкий діагноз "отит" та виписують пацієнту антибіотики. Але вони потрібні далеко не завжди.

Біль у вусі з'являється при різних застудних захворюваннях і частіше – у дітей. І зазвичай такий біль приносить сильний дискомфорт і сильно ускладнює життя, оскільки воно супроводжується відчуттям закладеності, печією, прострілами.

Що таке отит, які у нього симптоми й коли справді потрібні антибіотики, розповіла сімейний лікар Дарина Дмитрівська для " Бережи себе ".

Що таке отит

Це запалення у слуховому каналі та залежно від локалізації, отит може бути зовнішнім та середнім. Це зовсім різні процеси та стани.

Зовнішній отит

Проявляється болем, свербінням у вусі, несуттєвим погіршенням слуху. Можливі гнійні виділення, які можна побачити під час гігієни вух.

Зазвичай такий отит розвивається з одного боку і фактично він відбувається внаслідок пошкодження або ураження зовнішнього слухового ходу – від отвору вуха до барабанної перетинки.

Фактори ризику:

часте попадання води у вухо

механічні пошкодження при гігієні вух

грибкові інфекції

алергічні реакції

підвищена чутливість до хімічних речовин (які входять до складу фарб або спреїв для волосся)

На зовнішній отит найчастіше хворіють дорослі люди.

Середній отит

Він більш характерний для дітей через те, що у них більш коротка євстахієва труба – отвір, який з'єднує задню стінку глотки та середнє вухо. Ця частина вуха відповідає за вирівнювання тиску між зовнішнім вухом та середнім.

Набряк слизової на євстахієвій трубі порушує процес відтоку рідини із середнього вуха. Діти зі схильністю до алергій та постійних набряків у горлі, частіше за інших схильні до отиту.

Симптоми:

Відчуття подразнення та/або болю у вусі

Занепокоєння у дитини

Часте посмикування або потирання вуха

порушення слуху

запаморочення

лихоманка

Середній отит буває гострим (первинна інфекція, що триває від кількох днів до кількох тижнів). Вона може переходити у довгу чи хронічну форму, якщо залишаються незмінними супутні чинники – інфекції, алергії.

Оскільки хвороба виникає на тлі застуди, то запалення присутнє в обох вухах. Діагноз лікар ставить за симптомами та оглядом – видно випинання та зміну барабанної перетинки, вона червоніша і за нею може бути гній.

Коли потрібен антибіотик при отиті?

Для позбавлення від отиту застосовують комплексне лікування:

знеболювальне (у таблетках або сиропі)

вушні краплі з лідокаїном

якщо підтверджено бактеріальну природу інфекції - призначають антибіотики

Варто зазначити, що під час простудних захворювань можуть бути біль та простріли у вусі – на тлі набряку слухової (євстахієвої) труби. Антибіотик у таких випадках не потрібен і достатньо знеболювальних засобів.

Важливо! Зігрівальні компреси та інші народні засоби можуть лише погіршити стан. За наявності бактеріального процесу це може погіршити утворення гною.