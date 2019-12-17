Батько Зеленського різко звернувся до молоді: ідіть воювати, гади

Батько Володимира Зеленського дуже незадоволений тими молодими людьми, які збираються на мітинги під Офісом президента. 71-річний Олександр Семенович висловив свій гнів і критику в інтерв'ю виданню "Страна". Зеленський-старший вважає, що незадоволені політикою його сина повинні йти воювати на Донбас.

"Виходять і бе-бе-бе... Нехай ця сволота йде стріляє в АТО. Нехай ця мерзота, яка виступає, йде в АТО. Молодь ось ця біля Офісу президента, куплена. Ідіть воювати, гади, а не там стріляйте. А ви кажете: "Демократія, розвод". Ідіть, захищайте країну, а ви воняєте", - висловився Олександр Семенович.

За словами батька президента, він в усьому підтримує свого сина і вважає, що його цілі тільки позитивні.

"Знаю тільки одне, що наміри у нього позитивні. Хтось його обманює... Він не може все знати. Він президент і повинен дотримуватися закону, відстоювати країну, любити свою команду, знайти міністра-технаря, хоча б полутехнаря, щоб якось керувати цими всіма речами", – підсумував він.

Варто зазначити, що батьки Володимира Зеленського, як і раніше, живуть життям звичайних людей в Кривому Розі. Зеленський Олександр Семенович завідує кафедрою інформатики та інформаційних технологій філії КНЕУ імені Вадима Гетьмана.