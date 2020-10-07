Батько пояснив, навіщо спалив 6-річного сина: пов'язано з жертвопринесенням

У Києві батько спалив свого 6-річного сина (колаж: РБК-Україна)

Чоловік заявив, що дитині в будь-якому випадку загрожувала б смерть

В Києві 5 жовтня ввечері чоловік підпалив ліжко зі своїм 6-літнім сином. Після цього чоловік заявив, що пишається своїм вчинком і навіть зізнався, що кілька разів планував це вбивство. Також він розповів, з якої причини він підпалив свою дитину, попри прохання матері не вбивати малюка. Нові подробиці страшної трагедії повідомляє "Інформатор" з місця подій.

Чоловік зізнався, що вбив власного сина, щоб не допустити приношення його в жертву. Про це стало відомо під час судового засідання в Подільському суді Києва 7 жовтня. Під час обрання запобіжного заходу чоловік зробив шокуючу заяву про мотиви злочину.

Батько визнає свою провину і говорить, що зробив це, щоб не допустити дитину до жертвопринесення 15 жовтня.

"Щоб не допустити його до вівтаря!" — каже батько.

Але хто повинен був відвезти сина на вівтар, чоловік не повідомляє. Також підсудний стверджує, що він таким чином довів любов до свого сина. І не вдягає маску, щоб всі бачили його обличчя.

Раніше сусід по сходовій клітці повідомив, що чоловік планував вбивство заздалегідь. Вони викликали поліцію, коли колишнє подружжя сварилися, але поліцію чекали майже годину.

"Він говорив: "Я пишаюся тим, що я зробив". Він сказав: "Нарешті я це зробив". Він казав, що він це планував зробити кілька разів. Сказав: "Дякую Богові, що допоміг це зробити", – розповів "Сьогодні" Тимофій Фіновський, свідок трагедії.

Також очевидці розповіли, що чоловік у момент вбивства сина був ніби в стані сп'яніння. Подробиці інциденту зі слів свідків – в нашій статті.