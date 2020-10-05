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Батько підпалив ліжко зі своїм 6-річною дитиною: мати була поруч

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 21:38
Батько підпалив ліжко зі своїм 6-річною дитиною: мати була поруч
У Києві батько підпалив ліжко зі своєю 6-річною дитиною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Під будинком, де стався інцидент, зібралися кілька екстрених служб

У Києві ввечері 5 жовтня чоловік підпалив ліжко зі своєю мертвою 6-річною дитиною. Батько малюка спочатку підпалив квартиру, а потім і самого малюка. На місці – співробітники пожежної служби, поліція і медики. Відео з місця інциденту, а також перші подробиці розповіли в співтоваристві dtp.kiev.ua у Facebook.

Як розповідають очевидці, чоловік підпалив квартиру, в результаті чого дитина задихнулася. Вдруге чоловік вже вирішив підпалити саме ліжко. Мотиви такого страшного злочину – не відомі. За попередньою інформацією, чоловік посварився з дружиною.

"Смертельна пожежа в Києві на проспекті Правди, 31а: за попередньою інформацією батько підпалив квартиру, закрив в ній дитини. Малюк задихнувся в диму. На ґрунті конфлікту вигнав дружину з квартири та підпалив дитяче ліжечко. Дитині було 6 років. Працюють 7 частина та АРЗ", - йдеться у підписі до відео з місця подій.

У Києві батько підпалив ліжко зі своєю 6-річною дитиною

Повідомляється, що жінка намагалася потрапити у квартиру, але чоловік її не пускав.

Також ми писали про інший інцидент. У ДТП в Броварах з п'яним "копом" спливла дивна деталь. Правоохоронець не намагався загальмувати, був п'яний і хотів втекти з місця злочину. Після цього жертві аварії зателефонувала дружина винуватця. Деталі дивної пропозиції – в нашій статті.

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