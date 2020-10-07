Отец объяснил, зачем сжег 6-летнего сына: связано с жертвоприношением

В Киеве отец сжег своего 6-летнего сына (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина заявил, что ребенку в любом случае грозила смерть

В Киеве 5 октября вечером мужчина поджог кровать со своим 6-летним сыном. После этого мужчина заявил, что гордится своим поступком и даже признался, что несколько раз планировал это убийство. Также он рассказал, по какой причине он поджог своего ребенка, несмотря на просьбы матери не убивать малыша. Новые подробности жуткой трагедии сообщает "Информатор" с места событий.

Мужчина признался, что убил собственного сына, чтобы не допустить приношения его в жертву. Об этом стало известно во время судебного заседания, в Подольском суде Киева 7 октября. Во время избрания меры пресечения мужчина сделал шокирующее заявление о мотивах преступления.

Отец признает свою вину и говорит, что сделал это, чтобы не допустить ребенка к жертвоприношению 15 октября.

"Чтобы не допустить его к алтарю!" — говорит отец.

Но кто должен был отвезти сына на алтарь, мужчина не сообщает. Также подсудимый утверждает, что он таким образом доказал любовь к своему сыну. И не надевает маску, чтобы все видели его лицо.

Ранее сосед по лестничной клетке сообщил, что мужчина планировал убийство заранее. Они вызвали полицию, когда бывшие супруги ссорились, но полицию ждали почти час.

"Он говорил: "Я горжусь тем, что я сделал". Он сказал: "Наконец я это сделал". Он говорил, что он это планировал сделать несколько раз. Сказал: "Благодарю Бога, что помог это сделать", – рассказал "Сегодня" Тимофей Финовский, свидетель трагедии.

Также очевидцы рассказали, что мужчина в момент убийства сына был будто в состоянии опьянения. Подробности инцидента со слов свидетелей – в нашей статье.