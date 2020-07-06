Готелі Криму підняли ціни до космічних: можна злітати в Туреччину

Курортний сезон в окупованому Криму почався, але ціни дуже "кусаються". У багатьох готелях півострова націнка склала 100%, що перевищило вартість відпочинку в п'ятизіркових готелях Туреччини.

Як повідомляє "Інтерфакс", туристи, які забронювали раніше відпочинок в Криму, отримують відмови.

"В Криму в багатьох готелях потрібно повторне підтвердження раніше заброньованих номерів, оскільки вони трохи пізніше відкрили сезон", - зазначає видання.

У Криму в готелях 4-5* з повним пансіоном або працюють за системою "все включено", а також розташованих близько до моря, місць вже практично немає. В Євпаторії в парк-готелі "Романова" 3*, який працює за системою "все включено", заброньовані майже усі номери до 23 серпня. В "Ялта Інтурист" залишилися номери категорії "Стандарт" з заїздами 8 липня і далі з 26 липня.

Зазначимо, що відпочинок в анексованому Криму виллється туристу "в копієчку". Наприклад, п'ятизірковий готель в Туреччині на сім'ю з системою все включено обійдеться в 72 тисячі гривень за тиждень, в Криму за ці гроші можна розраховувати тільки на розміщення зі сніданками.



Як ми раніше писали, українцям не радять відпочинок в Одесі.