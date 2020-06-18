Відпочинок у Єгипті: коли і як українці зможуть поїхати на море

Українці вже скоро зможуть поїхати на відпочинок в Єгипет (колаж РБК-Україна)

У липні Єгипет починає приймати українських туристів. Що треба знати для безпечної подорожі - читайте на Styler

Відпочинок у Єгипті стане доступним для українців вже з 1 липня. Туроператори вже розпочали продажі пакетних турів з вильотом.

Щоправда, роботу на курортах Хургада та Шарм-ель-Шейх відновлюють лише ті готелі, які отримали Hygiene Safe Certificate. Цей сертифікат підтверджує дотримання готелем оновлених протоколів безпеки, розроблених і впроваджених у зв’язку із поширенням нового коронавірусу на базі вимог та рекомендацій ВООЗ. Тож для гостей перебування у таких готелях є безпечним.

Для заохочення туристів, що є громадянами України, уряд Єгипту скасував сплату за туристичні візи до 31 жовтня для тих мандрівників, що прибуватимуть у країну прямими чартерними рейсами.

Також для в’їзду в країну потрібно мати звичайний поліс медичного страхування, ПЛР-тестування робити не потрібно. У разі виявлення захворювання на COVID-19 під час відпочинку витрати на лікування покриває медична страховка. Після одужання мандрівникові треба буде сплатити лише за трансфер і зворотний квиток додому.

Нововведення на відпочинку в Єгипті

Проживання

З 1 липня готелі дозволено заповнювати на 50% від їхньої місткості.

Щогодини на територіях загального користування здійснюватиметься санобробка та дезінфекція. Гостям видаватимуться засоби індивідуального захисту (медичні маски, рукавички), у вільному доступі розміщуватимуться санітайзери.

При заселенні вимірюватиметься температура, а багаж стерилізуватиметься. Щоденне прибирання номерів здійснюватиметься із використанням засобів для профілактики поширення коронавірусної інфекції. Після виселення номер підлягатиме повній дезінфекції.

Харчування

Система обслуговування All Inclusive продовжує діяти. Однак їжу подаватимуть лише офіціанти. Відкрита викладка страв здійснюватиметься під захисними екранами.

У кафе/ресторанах столики розміщуватимуться на відстані 1,5-2 м один від одного. Відвідувачі будуть забезпечені санітайзерами для рук.

Басейни та пляжі

Басейни регулярно дезінфікуватимуться. Територія навколо них та пляжі — прибиратимуться.

Лежаки розставлятимуться на відстані 2 м один від одного, рушники подаватимуться в номери.

Спорт і розваги

Тренажерні зали будуть відкриті, дезінфекційна обробка здійснюватиметься щогодини. Спортивне спорядження буде розставлене за урахуванням необхідності соціального дистанціювання.

СПА-процедури заборонені. Розважальні активності на пляжі чи в басейні мінімізовані з метою уникнення скупчення людей. Однак аніматори працюватимуть з дітьми та дорослими. Формат ще обговорюється.

Можна буде займатися дайвінгом. Кількість учасників запливів буде обмежена, всім вимірюватимуть температуру, а спорядження стерилізуватимуть після кожного використання.

Екскурсії проводитимуться невеликими групами. До Каїру та Ізраїлю екскурсії поки що заборонені.

Розваги у місті будуть обмежені. З урахуванням заборони на скупчення людей, не працюватимуть дискотеки, розважальні центри.

Обсервація/карантин після повернення

Відповідно до оприлюдненого 15 червня Міністерством охорони здоров’я переліку країн, Єгипет входить до "зеленої" зони. Це означає, що українці, які повертаються звідти, зможуть не проходити обсервацію/самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що названі популярні напрямки для відпочинку в Україні.

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Автор: Анна Шиканова